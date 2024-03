Toño Mauri revela que ya tiene listo su testamento

Luego de haberse debatido entre la vida y la muerte debido al Covid-19, enfermedad de la que logró salir avante gracias a un doble trasplante de pulmón, Toño Mauri ahora ve la vida desde una perspectiva más positiva y en la que su familia se ha convertido en su prioridad. Es por eso que para el intérprete ahora es de suma importancia tener todos sus asuntos personales bajo completo orden y así no heredar problemas a sus seres queridos. Algo de lo que habló en una reciente entrevista, en la que con total sinceridad reveló que desde hace un tiempo tiene su testamento listo, por lo que en ese aspecto se siente tranquilo, pues sabe que en caso de que él llegara a faltar, sus últimas voluntades serán cumplidas.

©@antonio.mauri



Toño se encuentra en plena recuoeración debido a una bacteria que se el encontró en sus pulmones

Lo que Toño ha dicho sobre su herencia

Así lo compartió el querido actor durante una charla que sostuvo con el programa Hoy, un espacio en el que se refirió abiertamente al tema de su testamento, luego de que fuera cuestionado al respecto. “Sí, definitivamente, es algo que es muy importante hacer”, dijo el intérprete convencido. “Tenemos que hacerlo en vida, obviamente, y a veces no le damos importancia, hasta las cosas más sencillas, hasta si quieres un reloj, o lo que sea, pero tienes que dejarlo (por escrito), porque sino se pueden perder, y es una tristeza que después las cosas valiosas o lo que sea se pierdan por no haber hecho un testamento”, agregó.

El intérprete dejó en claro lo importante que para él es tener todos sus asuntos en orden y aclarados, pues quiere evitar a toda costa cualquier conflicto al interior de su familia. “Eso es lo más importante (no dejar problemas para su familia), y sobre todo como te digo, sin son dos cosas o son 100, pero repartirlas como tú quieras, es tu voluntad, yo la verdad es que le comento siempre a la gente que lo haga”, sentenció.

©@antonio.mauri



El actor dijo tener listo su testamento como medida de prevención

Una nueva ilusión en su vida

Tras los complicados años que ha enfrentado Toño, debido a los distintos problemas de salud que ha ido superando a raíz de su contagio de Covid, el actor abraza esta nueva oportunidad que le dio la vida, por lo que ahora se ha encargado de disfrutar hasta el momento más cotidiano que pasa al lado de quienes quiere. Además, como si se tratara de una recompenza, la vida le ha permitido disfrutar de su faceta de abuelo, luego de que su hija Carla le diera a su primera nieta. Ahora, la ilusión del artista vuelve a encenderse en su corazón, pues de su primogénita lo volverá a hacer abuelo.

Así lo compartió el actor hace unas semanas: “Pasamos la Navidad en San Miguel de Allende y por la mañana llega mi hija a la cama, veo que venía con una bolsita, y me dice: ‘Oye, te quiero dar tu regalo ahorita porque en la noche no te lo voy a poder dar’, y entonces me da la bolsita, veo algo enrollado y pensé que era una pluma… Cuando lo saco, veo que era su prueba de que sale embarazada, veo que sale positiva…”, contó para el programa televisivo Sale El Sol.

©@antonio_mauri_



Para el actor no hay nada más importante que su familia

Vídeo Relacionado: Jennifer Lopez 'nunca planeó' volver con Ben Affleck Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.