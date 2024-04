¡Igualitas! Shakira reconoce el gran parecido de una joven con ella tras verla bailar

Con el lanzamiento de su álbum Las Mujeres Ya No Lloran el pasado 22 de marzo, Shakira ha puesto a bailar a miles de fans en todo el mundo. Uno de los temas nuevos que ha causado sensación entre el público ha sido Puntería, el cual ha grabado en colaboración con la rapera estadounidense Cardi B. Muchos fans han compartido videos ambientados con esta canción, pero ha sido una joven en especial la que ha llamado la atención de colombiana, pues el parecido con ella es innegable.

Hace unos días, una creadora de contenido llamada Lore (@loredalo_) compartió en su cuenta de Instagram un video recreando el maquillaje de Shakira en la portada de su nuevo disco y de fondo colocó precisamente el tema Puntería. Sus seguidores se mostraron impactados por el innegable parecido con la cantante.

Lore, nacida en Venezuela y radicada en Estados Unidos, compartió después otro video luego del impacto que generó el primero. Esta vez recreó la coreografía que hizo Shakira junto a las integrantes de Bella Dose e incluso usó un look casi idéntico al suyo.

‘Shaki’ retomó la publicación de Lore en sus historias de Instagram admitiendo estar impresionada por el parecido entre ambas. “¡Es igual que yo!”, escribió. Como era de esperarse, los fieles fans de la cantante corrieron a la cuenta de la joven y comprobaron que el gran parecido con la estrella pop.

©Courtesy of Agua



Shakira con las integrantes de Bella Dose.

“Me uní a este challenge de la coreo de #Puntería, el nuevo sencillo de la queen @shakira, y resulta que el video terminó en sus historias de IG. Aquí lo comparto entonces con ustedes”, escribió emocionada al publicarlo en su feed. Esta nos es la primera vez que Lore recrea los looks y los videos de la colombiana, a quien admira mucho. Antes lo hizo con TQG, la canción que ‘Shaki’ grabó con Karol G, pues recreó el maquillaje y el look azul metálico de la cantante.

Shakira vive un gran momento en todos los aspectos

A propósito del lanzamiento de Las Mujeres Ya No Lloran, Shakira se ha abierto en diversos espacios, y ha hablado tanto de este proyecto como de la catarsis en su vida personal que la ha inspirado para crear nueva música.

“Como que durante demasiado tiempo nos han mandado a llorar con el guion en la mano y sin un final, solo porque somos mujeres. Tenemos que ocultar nuestro dolor delante de nuestros hijos, delante de la sociedad. Tenemos que curarnos de una determinada manera, y no creo que nadie deba decirnos cómo curarnos… Creo que ahora las mujeres deciden cuándo llorar, cómo llorar”, expresó hace unos días en una charla con Jimmy Fallon al asistir a su programa The Tonight Show.

©GettyImages



Shakira en el programa de Jimmy Fallon.

“He estado sacando música aquí y allá, pero me ha costado mucho reunir un conjunto de trabajo. No tenía tiempo por el factor marido, ahora estoy sin marido. Pero sí, ¡el marido me estaba arrastrando! Ahora soy libre, ahora puedo trabajar de verdad”, agregó después, haciendo una alusión directa a su expareja Gerard Piqué.