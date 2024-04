Fernanda Castro revela nuevos detalles del próximo regreso de Angélica Rivera a la actuación

A pesar de que Angélica Rivera ha decidido manejar un bajo perfil, desde que se mudó a Miami, su público muestra interés por conocer detalles de su vida, sobre todo, de su próximo regreso a la actuación, un plan que echará en marcha en el corto plazo, según su hija Fernanda Castro. Durante la invitación que la joven cantante recibió para asistir al matutino de Telemundo, Hoy día, habló de los deseos de su mamá de retomar su carrera artística. Sincera, Fernanda también compartió cómo ha sido abrirse camino como cantante.

©GettyImages



La actriz está lista para retomar su carrera

¿Cuándo volverá?

Por primera ocasión en la pantalla chica, Fernanda Castro, la hija cantante de La Gaviota, deleitó al público del programa con su voz. Después de su presentación, la joven conversó con los conductores quienes se mostraron curiosos por conocer cuándo volverá su mamá, Angélica Rivera a la actuación: “Sí, sí va a regresar. A mi mamá le gusta muchísimo su trabajo y es muy feliz cuando está trabajando, todavía no hay fecha segura”, comentó evitando alguna imprecisión.

La cantante resaltó el entusiasmo que muestra Angélica Rivera por su próximo regreso: “La tendrán que invitar a ella para que les cuente, pero trae muchos proyectos ahorita en camino, se ve muy feliz y emocionada”. También recordó cómo fue crecer en los sets donde trabajaban sus padres: “Literalmente crecí en foros, cuando mi mamá grabó La Gaviota, obviamente no nos veíamos, pero nos escondían entre los muebles a mi hermana y a mí, creo que siempre lo he tenido muy cerca”.

©@fernandacastromusica



La joven cantante recordó cómo fue crecer en los foros de televisión

Su infancia en los foros

Convencida de abrirse paso por su propio pie, la joven explicó: “Hay mucha inspiración. Es difícil por la sombra de ser el hijo de, pero también es muy bonito, me gusta mucho traerlo”. Sobre su proceso creativo a la hora de crear música, dijo: “Es ir encontrando mi estilo, a mí me gusta mucho componer y escribir, me gusta mucho contar historias y encontrar mi voz mediante la escritura y que se vaya contando mi historia personal con las canciones que voy haciendo”.

©@fernandacastromusica



En mayo pasado, Fernanda se graduó de Berklee

El apoyo incondicional de sus papás

A casi dos años de haber egresado de la carrera de música en Berklee, Fernanda continúa enfocada en su proyecto, un camino que realiza de la mano de sus padres quienes ha estado para ella desde que expresó sus ganas de ser cantante: “Gracias a mi familia y a todos los que desde el principio creyeron en mí, gracias por el apoyo”, les escribió en mayo del 2022, junto a varias fotos de su graduación, una fecha en la que contó con la presencia de sus papás y de su hermana menor, Regina.