Cristián de la Fuente inicia una nueva etapa en México: ‘Con una parte de mi corazón en Chile’

En septiembre de 2022, Cristián de la Fuente se vio envuelto en una polémica situación que cambió para siempre su vida personal, pues derivó en el fin de su matrimonio con Angélica Castro. Aunque pasó un tiempo antes de que se confirmara la separación, finalmente el galán de telenovelas lo confirmó en julio del año pasado, mostrándose profundamente arrepentido de aquella interacción con una joven en una fiesta. Tras aquella dura experiencia que le trajo valiosos aprendizajes, el intérprete está listo para iniciar una nueva etapa en su vida, aunque muy lejos de su natal Chile, su expareja y su hija, pues se ha instalado en México.

©@laudelafuentec



Cristián ha iniciado una nueva etapa lejos de Chile, donde viven su expareja y su hija.

Cristián tomó su cuenta de Instagram para dar a conocer los nuevos cambios en su vida. “San Hugo, 1 de abril fue el día elegido para viajar… Hoy 2 de abril comenzamos a escribir un nuevo capítulo, viviendo en una nueva ciudad, en un nuevo país…”, escribió en su cuenta de Instagram al compartir una foto en la que se veían varias maletas voluminosas acomodadas una junto a otra en plena calle. En su post, el actor indicó que se encontraba en la Ciudad de México.

El intérprete de 50 años se refirió precisamente a su equipaje, y explicó las razones por las que había viajado con tantas cosas. “Serían menos maletas si no tocara traer la bici, las cosas para nadar y correr necesarias como parte del entrenamiento… Pero con esto tengo más de lo que necesito”, explicó. “Seguro que en unas semanas voy a decir ‘para que traje esto que ni uso’, porque tenemos que cada día aprender a viajar más livianos”, agregó en su mensaje.

Sin embargo, Cristián dejó ver que este viaje no es como cualquier otro que haya antes a la Ciudad de México. “Se vienen nuevos proyectos, nuevas cosas, en un nuevo lugar… Muy emocionado y a la vez con una parte de mi corazón en Chile”, concluyó el actor. Sin embargo, el galán chileno no dio más detalles sobre sus planes en tierras mexicanas ni reveló si su estancia será permanente o por un tiempo definido

Sus seguidores no tardaron en reaccionar y muchos aplaudieron su decisión de optar por “un nuevo comienzo” pese a lo difícil que es dejar su país natal. Entre los mensajes llamó la atención el de la actriz mexicana Marimar Vega, quien le dio la bienvenida a De La Fuente. “Welcome”, comentó.

©@iamdelafuente



El chileno se ha instalado en la Ciudad de México.

Aún hay dolor por su separación de Angélica

Aunque todo parece indicar que Cristián está decidido a dar vuelta a la página e iniciar una nueva etapa en su vida, lo cierto es que lo vivido a raíz de su separación de Angélica Castro sigue siendo un tema sensible para el actor.

“Obviamente, para mí no es fácil todo lo que ha pasado. Hay dolor, hay heridas. No es que: ‘Ohh, me separé, voy a vivir la vida loca’. Fueron 20 años maravillosos que se fueron a la mie***, entonces no es sencillo”, expresó recientemente en una entrevista con Carola Honorato para el programa chileno Online. Además, durante su matrimonio con la actriz, el actor procreó a su hija Laura, quien es su total adoración, y quien seguramente se quedará en Chile por sus estudios universitarios.

©@iamdelafuente



Para el actor su hija Laura es su prioridad.

Ante la pregunta de si tras su separación ha decidido ya retomar su vida amorosa con alguien, el actor lo descartó rotundamente. “No, no, no, no quiero nada…hay cosas que sanar. Quiero estar bien”, dijo. “Mi prioridad es que mi hija esté bien, que Angélica también esté bien, que yo esté bien y que sanemos cada uno… hay que sanar, hay que estar bien. Es como una herida que cuando no cierra mucho, uno la pasa, se abre y vuelve a sangrar, entonces es mejor que cierre y cicatrice”, expresó entonces.