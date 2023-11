Cristián de la Fuente y Angélica Castro, unidos por un hermoso gesto de amor

El pasado mes de julio, Cristián de la Fuente confirmó lo que llevaba tiempo rumorándose: su separación de Angélica Castro. Este famoso matrimonio enfrentó un duro golpe hace más de un año cuando se difundieron imágenes del actor junto a otra mujer en un fiesta en la Ciudad de México. El galán chileno admitió sentirse profundamente arrepentido de aquel error, aunque reveló que hasta ese momento no habían iniciado el proceso de divorcio. Más allá de lo legal, la expareja está unida por un vínculo irrompible: su hija Laura. Recientemente, la joven de 19 años sorprendió a sus padres con un lindo gesto, el cual ellos no dudaron en compartir.

Hace un par de días, Cristián tomó sus redes sociales para mostrar a sus seguidores la bella sorpresa que recibió. “Que tu hija llegue de sorpresa al gym mientras estás entrenando para darte un abrazo no tiene precio… Pero que cuando bajes a recibir el abrazo esté esperándote con flores… para eso no hay palabras”, escribió el actor en su Instagram al compartir una foto en la que se le veía abrazando a su hija y sosteniendo el hermoso ramo que le llevó.

“El otro día un amigo dijo que la felicidad es que el día que tus hijos crezcan quieran estar y pasar tiempo contigo… Yo no solamente soy infinitamente feliz… Soy MUY afortunado de tener a la mejor hija del planeta. ¡Porque eso eres. La mejor!”, continuó el actor en su mensaje. “¡No hay UNA palabra que pueda describir lo feliz que me haces Lau! Te amo de aquí al cielo, infinitas veces. Gracias, gracias, gracias”, concluyó.

©@iamdelafuente



Cristián de la Fuente y su hija Laura.

Los seguidores de Cristián reaccionaron conmovidos, y aplaudieron el lindo detalle de la joven a su papá, y las palabras de él hacia ella. Laura no tardó en comentar la publicación de su papá: “Te amo papuchi”, escribió, y agregó un emoji de corazón.

Cristian no fue el único que recibió una linda sorpresa de parte de Lau, pues ella repitió el gesto con su mamá. El pasado fin de semana, Angélica compartió en su propio Instagram el detalle de su hija. “¡¡El mejor recibimiento!! ¡¡Mi Lau con ramo de flores!! Gracias”, escribió la actriz, revelando que al parecer había estado fuera de casa. Al igual que Cristián, la actriz publicó una hermosa foto abrazando a su retoño y mostrando el hermoso ramo de flores que le dio.

©@angelicacastro_



Angélica Castro y su hija Laura.

Cristián y Angélica siguen legalmente unidos

En julio pasado, Cristián se sinceró sobre aquella decisión que derivó en la fractura de su familia, pero reveló que hasta ese momento no habían tomado una decisión sobre lo que le depararía a su matrimonio. “No sé. Creo que las decisiones no hay que tomarlas nunca en caliente. Hasta el día de hoy me arrepiento de lo que pasó, pero obviamente Angélica necesita un tiempo para sanar, para ella decir qué quiere hacer”, dijo entonces en El Minuto que Cambió Mi Destino (Imagen Televisión).

“Lamentablemente, cada vez que pasa el tiempo, uno se distancia. Yo vivo un día a la vez. Hoy en día, legalmente seguimos casados. No hemos tomado ninguna decisión drástica en ese sentido, pero estamos viendo”, comentaba entonces.