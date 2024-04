Enamorada y feliz, María Celeste Arrarás se deja ver nuevamente con su galán

Durante los últimos meses, María Celeste Arráras se ha dejado ver de lo más plena y feliz... y es que desde hace un tiempo, la periodista disfruta de la compañía de un misterioso galán, el cual le ha devuelto la sonrisa. La pareja se ha dejado ver disfrutando de fechas especiales como Navidad, además de románticos viajes y cenas a la luz de las velas. Aunque es reservada con su vida privada, una vez más la extitular de Al Rojo Vivo se ha animado a compartir una fotografía al lado del hombre con el que se ha decidido a darle una oportunidad al amor.

©@mariacelestearraras



María Celeste Arrarás y su galán en el Miami Open

La pareja acudió al Miami Open el pasado fin de semana, al igual que otras celebridades como Shakira. En su perfil, donde tiene más de dos millones de seguidores, la comunicadora de origen puertorriqueño, compartió algunos vistazos del gran día que vivió en Miami Gardens. En una de las fotos que compartió, aparece al lado de su novio; los dos muy sonrientes con gafas oscuras. Junto a las fotos, escribió: “Miami Open Final‼️ Bravo @janniksin”, etiquetando a Jannick Sinner, el tenista italiano que se coronó en la gran final después de vencer a Grigor Dimitrov.

María Celeste es toda una gran admiradora del tenis; de hecho ella practica dicha disciplina y tras su salida de Telemundo, se volcó por completo en este deporte, hasta que en enero de 2021 ganó su primer torneo.

©@mariacelestearraras



María Celeste Arrarás y su misterioso galán aparecen juntos en las redes de ella desde diciembre pasado

Los seguidores de la reconocida periodista no tardaron en reaccionar a su foto al lado de su novio y le desearon lo mejor en esta etapa de su vida personal. “Creo que la vida está dándote otra oportunidad de ser feliz”, “Se encontraron y destilan amor”, “Que el Señor te premie con un hombre que te merezca”, “Disfruta tu vida María Celeste, bendiciones”, fueron solo algunas de las reacciones por parte de sus fans. Aunque no ha revelado la identidad de su galán, parece que la periodista está más que feliz, pues reaccionó al comentario de una seguidora. Una de sus followers le puso: “Muy bonita pareja”, y María Celeste puso un emoji en forma de corazón.

‘Soy un bomboncito cuando estoy enamorada’

En abril del año pasado, María Celeste conversó con su colega Neida Sandoval, donde reveló que, a pesar de haber pasado por un divorcio, se consideraba una mujer con suerte en el amor. También detalló cómo es su forma de ser cuando está enamorada. “Yo siempre he sido muy afortunada en el amor, y lo soy porque, aun cuando he tenido fracasos en algunas relaciones, nunca he dejado que eso me cierre al amor, que me bloquee, que me ponga negativa o me endurezca, sigo siendo una tonta colegiala y, cuando estoy en una relación, soy muy genuina, muy cariñosa, con todo y que tengo carácter fuerte, soy un bomboncito cuando estoy enamorada”, indicó.

María Celeste Arrarás estuvo casada con Manny Arvesu por ocho años, de 1996 a 2004. Con su entonces esposo, tuvo a sus dos hijos biológicos, Julián y Lara, y durante el tiempo que estuvieron casados, adoptaron a Adrián Vadim, en Rusia. Tras esa relación, la periodista no se había dejado ver con otra persona a su lado, al menos de forma pública. Fue en diciembre del año pasado cuando la comunicadora compartió una foto al lado de su nuevo galán y junto a la foto de ambos comentó: “Mi mejor regalo 🎄”.