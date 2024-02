María Celeste Arrarás denuncia mal uso de su imagen: ‘Voy a tomar acción legal’

María Celeste Arrarás alzó la voz a través de sus historias de Instagram para denunciar que algunas personas han hecho uso de su imagen para promover un producto de belleza. Seria y concisa, compartió con sus seguidores la situación tan delicada, pues no sólo se trata de su imagen pública, sino de promesas falsas que harían a la gente perder su dinero por engaños.

“Muchos de ustedes me han estado preguntando sobre un producto que sale en las redes para rebajar la papada o para levantarla, ¡qué sé yo!”, expresa en su breve video, en el que da la cara para negar cualquier relación entre ella y la publicidad que se ha viralizado en las redes.

María Celeste agregó: “Están utilizando ilegalmente mi imagen para promoverlo. Yo no tengo nada qué ver con ese producto. No doy fe de ello, no se dejen engañar”. De forma más clara, explicó lo que había sucedido y de dónde es que salen las fotos y videos que se han estado difundiendo en su nombre. “Lo que han hecho es que han agarrado una porción de un reportaje que yo presenté en un reportaje en un momento dado, hace muchos años, en uno de mis programas, y lo están utilizando indebidamente para que parezca que yo estoy promoviendo y vendiendo ese producto. Nada que ver”.

La también periodista y escritora puertorriqueña, no sólo agradeció a la gente que le hizo llegar esta información, sino que explicó que no permitiría que esto continúe en las redes, por lo que involucrará a las autoridades correspondientes. “Les agradezco muchísimo que me hayan alertado y voy a tomar acción legal al respecto. Pero lo más importante es que ustedes como consumidores, no se dejen engañar”, puntualizó.

No es la única con este problema

Así como María Celeste Arrarás, Adamari López ya había hecho una denuncia similar. En mayo de 2023, la presentadora de Univision también denunció que habían usado sus fotos para sacarlas de contexto y anunciar un producto milagro.

“En las redes sociales me he encontrado con muchísima gente que me ha enviado mensajes en donde se promociona que yo estoy vendiendo pastillas, haciendo dietas milagrosas, mágicas, que si me tomo unas gomitas, un montón de productos que no tienen nada que ver con lo que yo estoy haciendo y obviamente nada que yo estoy promocionando ni vendiendo”, comentó Adamari en ese entonces.

