Adamari López denuncia el mal uso de su imagen con contenido engañoso

El camino de Adamari López hacia un estilo de vida saludable no fue nada fácil. La actriz y presentadora tomó una decisión personal que le costó muchas horas de gimnasio, sacrificios en sus gustos culinarios y una fuerza de voluntad muy grande para lograr bajar las libras extra que tenía. El resultado la tiene feliz, motivándola a seguir por un buen camino en pro de su salud y a mejorar por dentro y por fuera; sin embargo, en días recientes se topó con algunas fotografías suyas que prometen milagros y promocionan métodos engañosos para bajar de peso.

“En las redes sociales me he encontrado con muchísima gente que me ha enviado mensajes en donde se promociona que yo estoy vendiendo pastillas, haciendo dietas milagrosas, mágicas, que si me tomo unas gomitas, un montón de productos que no tienen nada que ver con lo que yo estoy haciendo y obviamente nada que yo estoy promocionando ni vendiendo”, dijo en un video que compartió en Facebook para alertar a sus seguidores de lo que sucede.

Adamari reiteró que ella no toma ninguna pastilla o gotas de las que prometen que en poco tiempo se eliminen las libras de más; y mucho menos promociona productos que no conoce. La mamá de Alaïa sabe que no es un camino fácil y quiso recordárselo a todos sus seguidores, dejando claro que lo único que hace para mantenerse en forma es ejercicio además de seguir un plan alimenticio bajo supervisión de un especialista.

Adamari también aclaró que están utilizando su imagen de tiempo atrás, fotos que la gente encontró en sus redes sociales personales o del programa Hoy Día, en el que fue presentadora hasta hace un mes. “Eran cosas que decía o hacía en el programa y lo están utilizando para la promoción de alguno de esos productos”, especificó. La también actriz de 51 años pidió a su gente que no caiga en ninguna de esas ventas falsas que podrían dañar su salud, y que las únicas promociones que hace son en sus perfiles de redes sociales oficiales y nada más.

Un llamado a cuidar de la salud

Adamari resaltó que el camino hacia un mejor estilo de vida no es nada sencillo, pero los resultados valen la pena: “Me estoy esforzando mucho. Como ustedes saben he dejado el refresco del todo y me he estado dedicando a cuidarme para verme y sentirme como a mí me gusta y como yo quiero”.

Preocupada por sus fans, recomendó que no se dejen llevar por recomendaciones en las redes, que tampoco hagan cosas extremas y mucho menos aquellas que no están certificadas por un médico.

“Ustedes tienen que ir donde un doctor y ver si cada uno de los ejercicios, que a lo mejor en un gimnasio les proponen, ustedes lo pueden hacer. Si esa manera de alimentarse que usted quisiera tener o que le sugiere alguien más es correcta para usted según su peso, su salud o su estado médico. Tiene que consultarlo con un doctor. Se los dejo como recomendación”, finalizó.

