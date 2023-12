Sonriente y con una nueva ilusión, María Celeste Arrarás termina el año con un apuesto galán

María Celeste Arrarás compartió una fotografía que ha alborotado las redes sociales, pues se trata de una imagen al lado de un apuesto galán. Junto a la postal, en la que ambos aparecen muy sonrientes, la periodista escribió: “Mi mejor regalo”. Si bien, la comunicadora suele ser muy celosa de su vida privada, parece que en el plano amoroso las cosas marchan de maravilla, y segura de esto, decidió compartir su primera publicación al lado del hombre que le ha robado la sonrisa.

María Celeste Arrarás escribió junto a esta foto: ‘Mi mejor regalo’

Eso sí, la identidad del galán de la periodista no fue revelada, pues María Celeste Arrarás no lo etiquetó en su post. La imagen, que acumula miles de likes, ha causado gran revuelo, pues esta es la primera vez en muchos años que la prestigiada comunicadora abre la puerta a su vida en pareja. Aunque ya se sabía que tenía novio, esta jamás había compartido una fotografía con él hasta ahora.

María Celeste Arrarás reveló hace unos meses que tenía un galán especial en su vida

María Elena Salinas, Rodner Figueroa, Quique Usales, Azucena Cierco, entre otros compañeros y amigos del medio reaccionaron a la fotografía. En tanto, sus fieles seguidores le desearon lo mejor en esta etapa de su vida. “Wow si es tu novio, te sacaste la lotería”, “Felicidades, te lo mereces”, “Te queda bien el novio”, “Hacen bonita pareja”, fueron solo algunos de los comentarios para los enamorados.

Enamorada es todo ‘un bomboncito’

En abril de este año, la extitular de Al Rojo Vivose confesó con su colega Neida Sandoval sobre su vida amorosa y en esa conversación confesó que había una persona especial en su vida. “¿No hay novio?”, preguntó, a lo que María Celeste contestó que sí: “Sí, hay siempre candidatos por ahí. Uno en particular”.

También detalló que, cuando está enamorada, deja de lado la dureza que proyecta, y saca a relucir su faceta más tierna. “Yo siempre he sido muy afortunada en el amor, y lo soy porque, aun cuando he tenido fracasos en algunas relaciones, nunca he dejado que eso me cierre al amor, que me bloquee, que me ponga negativa o me endurezca, sigo siendo una tonta colegiala y, cuando estoy en una relación, soy muy genuina, muy cariñosa, con todo y que tengo carácter fuerte, soy un bomboncito cuando estoy enamorada”, indicó.

María Celeste Arrarás estuvo casada con Manny Arvesu por ocho años, de 1996 a 2004. Con su entonces esposo, tuvo a sus dos hijos biológicos, Julián y Lara, además de que a lo largo de su matrimonio adoptaron a Adrián Vadim, en Rusia. En 2004, la relación terminó debido a que el padre de sus hijos le fue infiel, justo como lo detalló en su columna publicada en su sitio web.

