María Celeste Arrarás presume de tener muchos pretendientes, pero ¿hay novio?

María Celeste Arrarás siempre ha sido discreta con su vida personal, sobre todo lo que se refiere al plano amoroso. Sin embargo, la periodista de origen puertorriqueño recién reveló que tiene varios pretendientes y que tendría uno en la mira. Con un divorcio en la década de los 2000’s, tres hijos adultos y una sólida carrera profesional, María Celeste se sinceró sobre su situación actual en los temas del amor. En entrevista con la también periodista Neida Sandoval, Arrarás reveló cómo se encontraba su corazón.

María Celeste Arrarás tendría varios pretendientes

Si algo destaca a la periodista, es su carácter fuerte y su espíritu incansable y trabajador, por lo que confesar que está enamorada ante las cámaras, es realmente revelador. Incluso, admitió que cuando está enamorada, su personalidad se transformaba y era como “un bomboncito”.

“Yo siempre he sido muy afortunada en el amor, y lo soy porque, aun cuando he tenido fracasos en algunas relaciones, nunca he dejado que eso me cierre al amor, que me bloquee, que me ponga negativa o me endurezca, sigo siendo una tonta colegiala y, cuando estoy en una relación, soy muy genuina, muy cariñosa, con todo y que tengo carácter fuerte, soy un bomboncito cuando estoy enamorada”, indicó.

La periodista está abierta al amor

“Siempre me he sentido que sin amor es muy difícil ser completamente feliz porque la soledad es muy tremenda, y todos queremos estar acompañados, somos animales de compañía”, añadió. Neida, quien tiene una relación de amistad con María Celeste, no dejó pasar la oportunidad para preguntarle si tenía una pareja en la actualidad. “¿No hay novio?”, preguntó, a lo que María Celeste contestó que sí: “Sí, hay siempre candidatos por ahí. Uno en particular”.

El duro fin de su matrimonio con Manny Arvesu

María Celeste Arrarás estuvo casada con Manny Arvesu de 1996 al 2004. Con su entonces esposo, tuvo a sus dos hijos biológicos, Julián y Lara, además de que juntos adoptaron en Rusia al pequeño Adrián Vadim. Tras ocho años juntos, el matrimonio se fracturó debido a que él le fue infiel.

En su columna, la ahora conductora de CNN en Español reveló como su exmarido la dejó en Navidad por otra mujer y que en Año Nuevo, él regresó... pero solo por ropa que había dejado en la casa que compartían con sus tres hijos.

“Podría decirles como excusa que ese último día del año me recuerda cuando el padre de mis hijos me dejó en plena Navidad por otra mujer y regresó a casa el 31 de diciembre”. La experimentada periodista continuó así con su desgarrador testimonio: “Bueno, en realidad yo pensé que regresaba arrepentido cuando lo vi entrar por la puerta pero pronto dejó claro que solo había venido de pasada a buscar calzoncillos porque esa noche iba de fiesta con ella”.

