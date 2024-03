María Celeste Arrarás se deja ver feliz en una nueva cita con su rumorado galán

La vida le sonríe a María Celeste Arrarás en todos los aspectos, pues tras construir una respetada carrera en la televisión, ha podido enfocarse también en sus proyectos personales. La periodista confesó hace tiempo estar muy bien en el plano amoroso, y que de entre sus pretendientes había uno especial. Por eso cuando a finales del año pasado compartió una foto con un misterioso hombre, enseguida se encendieron las alarmas de romance, aunque ella no confirmó nada. Ahora, la comunicadora se ha deja ver de nueva cuenta con aquel galán, reavivando los rumores de que podría tratarse de su novio.

En diciembre, María Celeste se dejó ver por primera vez con su misterioso galán.

Hace un par de días, María Celeste asistió a una gala benéfica en Miami organizada por la Fundación Goleadoras, la cual reunió a varias celebridades, entre ellas Lele Pons, Daniela Ospina y Carlos Ponce. La excolaboradora de Telemundo se dejó ver muy guapa en esta cita, pero sobre todo muy bien acompañada.

En sus historias de Instagram compartió algunas imágenes de la velada encabezada por la actriz y modelo Eglantina Zingg, y una de las que más llamó la atención fue aquella en la que posó muy sonriente junto a su rumorado galán. “Puros guapos”, escribió la periodista sobre la foto en la que se le veía con dicho hombre y también con Ponce.

La periodista asistió a una gala benéfica con su rumorado novio.

Un detalle que llamó la atención en el posado de María Celeste fue que, aparentemente, coordinó su atuendo con el de su acompañante. Ella usó un elegante conjunto de pantalón y blusa en color plata, así como sandalias del mismo tono. Por su parte, su supuesto galán llevó un traje negro con una corbata también plateada.

Un día antes de aquella gala que tuvo lugar el 10 de marzo, la expresentadora de Al Rojo Vivo (Telemundo) publicó una foto junto a este hombre, de quien hasta ahora siguen sin conocerse los detalles de su identidad. En la imagen se les veía sentados a la mesa muy juntos y sonrientes, ambos sosteniendo pequeñas copas. “Kanpai”, escribió María Celeste, usando un término en japonés que significa “salud”. Según ella misma precisó en los comentarios, estaban tomando sake, una famosa bebida nipona. Es probable que hayan disfrutado de una cena en un restaurante especializado en este tipo de comida, y que hayan querido hacer un brindis especial.

Hace unos días, María Celeste disfrutó de una cena con este apuesto hombre.

Confesó estar abierta al amor

“Yo siempre he sido muy afortunada en el amor, y lo soy porque, aun cuando he tenido fracasos en algunas relaciones, nunca he dejado que eso me cierre al amor, que me bloquee, que me ponga negativa o me endurezca”, confesaba María Celeste en abril del año pasado en una charla con la periodista Neida Sandoval, revelando que entre sus pretendientes había “uno en particular”.

“Sigo siendo una tonta colegiala y, cuando estoy en una relación, soy muy genuina, muy cariñosa, con todo y que tengo carácter fuerte, soy un bomboncito cuando estoy enamorada”, admitía María Celeste, quien se separó de Manny Arvesu luego de ocho años de matrimonio. “Siempre he sentido que sin amor es muy difícil ser completamente feliz porque la soledad es muy tremenda, y todos queremos estar acompañados, somos animales de compañía”, reflexionaba.

