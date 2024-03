La especial razón detrás del viaje relámpago de Maribel Guardia a Costa Rica

En medio del dolor que sigue embargado el corazón de Maribel Guardia, tras la sensible partida de su único hijo, Julián Figueroa, la actriz se mantiene positiva y enfocada en las cosas buenas de la vida. En ese sentido, no podía faltar a la ceremonia simbólica que protagonizó su mamá tras vencer al cáncer. En un acto de amor incondicional, la actriz realizó un viaje relámpago a su natal Costa Rica para presenciar este momento que marca el fin de una de las etapas más retadoras de la familia. A través de su cuenta de Instagram, Maribel compartió detalles de este emotivo viaje.

La cantante acompañó a su mamá a tocar la campana tras salir victoriosa del cáncer

La victoria frente al cáncer

Emocionada al ver a su mamá concluir su tratamiento contra el cáncer, Maribel escribió en Instagram: “Mi mamá tocó la campaña. ¡Venció al cáncer! Celebramos la vida, su fe en Dios, su amor a la virgencita, y a ese espíritu lleno de alegría y positivismo que fueron la cereza en el helado. ¡Sí se puede! Nada es imposible para Dios”, escribió junto a un videoclip de la ceremonia que los pacientes oncológicos suelen hacer cuando son dados de alta.

La actriz también dedicó unas sentidas palabras al cuerpo médico que atendió a su mamá: “Dios los bendiga, tratan a los pacientes con un amor infinito. Que suenen las campanas de todos los hospitales del mundo, para todos los pacientes que transitan por esta terrible enfermedad”, escribió en la parte final de su mensaje. En el clip, vemos a Maribel junto a su mamá diciendo: “Estamos en el Seguro Social de Costa Rica y mi mamá, Dios bendito hoy va a tocar la campana, porque salió victoriosa contra el cáncer de mama”.

La emoción de la actriz

En el video, la actriz explica: “Hoy mi mamá está viva, gracias Dios bendito, gracias a la Virgen de Guadalupe: ‘Toca la campana mamá. Tóquela con fuerza, que se sepa que se puede librar esta enfermedad que sí, mucha gente se sana del cáncer, que Dios es bueno. Aquí estamos todos celebrando mamita, te amo con toda mi alma. ¡Sí se puede, sí se puede!”, esta publicación provocó la reacción de más de 20 mil seguidores, incluidas, sus amigas Victoria Ruffo y Yuri.

Desde los 9 años, Maribel le dice mamá a su hermana mayor

Su segunda madre

En julio del 2020, Maribel Guardia contó en entrevista para el programa El minuto que cambió mi destino, la importancia que tiene en su vida su hermana mayor: “Mi mamá fue una mujer extraordinaria, la recuerdo con mucho amor, pero yo me quedé huérfana a los 9 años. Tengo una hermana, que es la que me ha criado, para mí es una segunda madre, cuando mi mamá murió, mi hermana Mima me crío, la amo, porque tuve la suerte de tener una mamá más”. En esa entrevista, la actriz de Lagunilla mi barrio recordó la enfermedad que le arrebató la vida a su mamá: “Murió de cáncer a la edad de 46 años”, añadió.