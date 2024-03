Olympia, la hija de Serena Williams, enternece con su papel como hermanita mayor

Olympia Ohanian, la hija mayor de Serena Williams está encantada con su rol de hermana mayor. En agosto, la familia dio la bienvenida a Adira, la segunda hija que la tenista tuvo con su esposo, Alexis Ohanian; y aunque la buena nueva fue motivo de alegría para todos en casa, la más emocionada fue Olympia por la idea de tener una linda bebé a quien cuidar, un papel que se toma muy enserio y que Serena comparte con ternura con sus seguidores.

La multiganadora del Grand Slam compartió una linda postal de sus hijas que desató la ternura entre sus fans. En ella Olympia carga con mucho cuidado a su hermanita mientras esboza una gran sonrisa. A su lado se aprecia una estación de artículos necesarios para los cuidados de Adira, como un extractor de leche materna así como botellas listas para alimentarla.

“Hermana mayor trabajando duro con la hermanita”, escribió Serena junto a la postal hogareña en la que sus hijas, y su mascota, se llevan el protagonismo. “Tan dulces” y “Qué adorables” fueron algunos de los comentarios que las hermanitas recibieron por la foto que se quedará como un lindo recuerdo entre ellas, con el que sabrán cómo eran esos primeros meses juntas en casa.

Olympia está feliz por la llegada de su hermanita, tanto que al poco tiempo de haberla conocido, Serena reveló lo bien que se llevan sus hijas. “Ella lo está asimilando, pero le encanta”, dijo la orgullosa mamá a ET Online. Y agregó: “Adira es un bebé diminuto, por eso Olympia simplemente la llama su hermanita”.

Para Olympia, el tener una hermana menor es un sueño hecho realidad, pues desde que supo que mami estaba en la dulce espera, su mayor deseo era que la cigüeña les llevara una niña.

La buena nueva en la familia

El 22 de agosto, Serena Williams y Alexis Ohanian sorprendieron a todos al revelar que su segunda hija había nacido. La pareja compartió la buena nueva a través de un tierno video en sus redes sociales, en el que podíamos ver al empresario trabajando frente a su computadora, después entra Serena seguida de Olympia.

Al ver que algo faltaba, la tenista sale de cuadro para volver con la pequeña Adira entre brazos y así completar el cuadro familiar. Ahora que no podría imaginar la vida sin sus niñas, Williams asegura que se quita un peso de encima, pues no imaginaba cómo se llevarían entre ellas y, mucho menos, que su corazón se expandiera. “Pensaba: ‘No sé si alguien me puede agradar tanto como amo a Olympia’. Estaba muy nerviosa por eso. Pero siento que todo salió bien”, reveló en su charla con el medio online.

