La sincera reacción de la hija de Serena Williams antes de saber del embarazo: ‘Me decía: ‘Mami, estás gorda’’

Serena Williams y su esposo, Alexis Ohanian, están maravillados con el segundo embarazo de la tenista. Emocionados con ver la reacción de Alexis Olympia, su hija de cinco años, grabaron el momento tan especial en el que le darían la gran noticia ¡y el resultado es encantador! La noticia de que se convertirá en hermana mayor le quitó una preocupación de la mente, pues no estaba nada tranquila por ver el cambio físico de su mamá y las libras extra que había ganado.

En un video que Williams publicó este jueves, los amorosos padres comaprtieron todo el proceso para contarle a la niña del bebé que viene en camino. “Olympia no sabe en este momento que estoy embarazada, pero me llamó gorda y luego se estresó mucho”, explica la orgullosa mamá al inicio del clip. “Ella me decía: ‘Mami, estás gorda’. Trato de no tomármelo como algo personal porque me gusta mucho el ejercicio, pero le respondía, ‘Umm, ¿de verdad?’”.

Los felices papás colocaron una cámara en la sala para contarle todo a Olympia. “¿Te acuerdas cómo has estado orando por una hermanita o un hermanito? Bueno, fuimos al médico y resulta que no estoy engordando. Pero tengo un bebé en mi pancita”, dice Serena, provocando la emoción en la niña: “¿Estás bromeando?”. La pequeña saltó de emoción y abrazó a sus padres luego de que Alexis le confirmara que se convertiría en hermana mayor.

El secreto que mantuvieron a salvo de su hija

Aunque en la mayoría de las familias este tipo de noticias se comparten casi de inmediato, Serena y Alexis mantuvieron el secreto a salvo de su hija. Al igual que el mundo entero, la niña se enteró el día de la MET Gala, aunque horas antes. Y es que, según reveló la tenista, no podían comentarle nada porque era capaz de contárselo a todo el mundo antes de que los futuros papás lo compartieran en sus tiempos y términos.

“Olympia no sabe ahora mismo que estoy embarazada. La gran revelación será en la MET Gala y, antes de que me vaya, le voy a decir”, explica Serena en un vlog. “La razón por la que no le he dicho es porque no puede guardar un secreto”, dijo la futura mamá de dos.

Esa misma noche, con un vestido negro decorado con perlas y firmado por Gucci, Serena Williams desfiló por la alfombra roja de la MET Gala, sorprendiendo a todos con la noticia de su dulce espera, misma que confirmó en una publicación en Instagram, en donde presume más a detalle su pancita.

