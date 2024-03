Lorenzo Lazo y Luz Blanchet celebran 11 meses de amor

Para Lorenzo Lazo y Luz Blanchet han sido días sumamente especiales. Y es que la pareja, que inició su romance en abril del año pasado, vive instantes por demás emotivas debido a que recientemente celebraron los primeros 11 meses de su relación, una ocasión que sin duda ha sido muy significativa, pues además de haber compartido algunos gestos románticos entre ellos, han comenzado con la cuenta regresiva para la celebración de su primero aniversario. Algo de lo que la presentadora ha dado cuenta en sus redes sociales, donde ha revelado la forma en la que el economista la ha sorprendido.

La pareja se conoció en abril del año pasado en un evento en el que coincidieron

¿Cómo celebraron esta fecha?

A través de sus historias de Instagram, Luz compartió una fotografía del ramo de orquideas con el que Lorenzo la consintió en este día tan especial, un detalle por el cual se mostró agradecida. “11 meses y contando”, expresó la presentadora de televisión al pie de su fotografía, dejando en claro su deseo de seguir agregando nuevos capítulos a su historia de amor con Lazo.

Sin duda alguna, el romance de Lorenzo y Luz cada día se consolida. De hecho, durante las fiestas de fin de año del 2023, la pareja pasó unos días en un resort de nieve en Estados Unidos, en compañía de los tres hijos de ella. Algo de lo que dieron muestra en sus redes sociales, donde pudimos ver a los retoños de Luz conviviendo abiertamente con Lorenzo, poniendo en alto así que las cosas entre ellos van viento en popa y cada vez son más formales.

El economista sorprendió a sun novia con un ramo de orquideas

¿Cómo se conocieron?

Sin duda alguna, el amor tomó por sorpresa a Lorenzo Lazo y Luz Blanchet. Algo de lo que la presentadora habló hace unos meses en una charla que sostuvo con el programa Ventaneando, en el que con total sinceridad se refirió al instante en el que conoció al economista durante un evento al que ella asistió como conductora y él como invitado. Tras cruzar unas palabras y un saludo, la historia comenzó: “En ese momento fue una plática de verdad de cuates, entre todo lo que empezamos a platicar, salió el tema de mis hijos y el rollo de Aitana que sabe que tiene su condición especial y me dijo: ‘Tengo un doctor que igual le puede servir’. Intercambiamos teléfonos, pasan meses y por ahí de abril me escribe y me dice: ‘Hola Luz, cómo estás, soy Lorenzo Lazo’. Yo estaba hablando con mi hermano por teléfono, me dice: ‘¿Puedes hablar?’…”, relató.

A partir de ese momento todo comenzó a tomar forma, pues Lorenzo le pidió lo acompañara al festejo de unos amigos de él que cumplían años de casados. “Lo primero que me impactó es la seguridad con la que se maneja en todo, es una cosa impresionante. Ni comida, ni cena, ni nada, es un evento personal… Soy demasiado cerebral, muy analítica, tengo a los niños de por medio, mi vida muy armada. Ya en la siguiente vez que salimos, dije: ‘Yo le voy a platicar las cosas como son, cómo me manejo, porque yo no sé este hombre qué esté buscando de una relación…’”, reveló.

La pareja está a punto de celebrar su primer aniversario de novios

