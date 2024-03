Es oficial, Natalie Portman y Benjamin Millepied han concluido su divorcio

A mediados del año pasado, Natalie Portman y Benjamin Millepied fueron alcanzados por rumores de ruptura luego de que se especulara sobre una supuesta infidelidad de parte de él. Sin embargo, aunque la actriz fue captada sin su anillo de casada, ni ella ni el coreógrafo francés se pronunciaron al respecto. Ha sido hasta ahora que se han confirmado que efectivamente están separados, y no solo eso sino que también han concluido ya su divorcio luego de 11 años de matrimonio.

©GettyImages



Natalie Portman y Benjamin Millepied están oficialmente divorciados.

Un representante de la actriz confirmó a People que ella y Millepied están oficialmente divorciados. Se reveló además que fue Natalie quien solicitó la disolución de su matrimonio en julio de 2023, y el proceso se concretó el mes pasado en Francia, donde ella y Benjamin viven con sus hijos Aleph y Amalia, de 12 y 7 años respectivamente.

“Inicialmente, fue muy duro para ella, pero sus amigos han estado junto a ella y le ayudaron a superar lo peor”, compartió un amigo de la ahora expareja al medio antes citado. “Natalie está saliendo de un año realmente duro y doloroso, pero ha salido del otro lado más fuerte y está encontrando alegría en su familia, amigos y trabajo”, agregó.

©GettyImages



La actriz se ha apoyado en su familia y amigos en este momento de su vida personal.

Portman y Millepied se casaron en Big Sur, California, el 4 de agosto de 2012, en una ceremonia íntima, luego de tres años juntos. La actriz y el coreógrafo se conocieron en el rodaje de la película Black Swan (2010), misma que ella protagonizó. Benjamin ayudó a Natalie en su preparación para su personaje de bailarina de ballet. Aleph, su primer hijo, nació en febrero de 2011, y seis años después, en el mismo mes, la entonces pareja tuvo a su hija Amalia.

El fin de su historia de amor

Los rumores de separación entre Natalie y Benjamin empezaron a circular en junio del año pasado, aunque cobraron fuerza en los meses siguientes. A inicios de agosto la ganadora del Oscar fue captada sin su anillo de matrimonio en pleno día su aniversario, lo que alimentó las especulaciones.

©GettyImages



La expareja estuvo casada por 11 años y tiene dos hijos.

Por aquellos días, US Weekly reportó que efectivamente la actriz y el coreógrafo no estaban en un buen momento. “Tras conocerse las noticias de su infidelidad, han estado intentando trabajar en su matrimonio, pero ahora mismo no es posible”, señaló citando fuentes cercanas a los involucrados. Dicho desliz fue reportado a inicios de junio por el medio francés Voici, detallando que Millepied había tenido una relación extramatrimonial con una activista contra el cambio climático de 25 años.

People, por su parte, informó que dicho amorío había sido corto, y que Benjamin estaba intentando hallar una solución a este tropiezo, misma que al parecer nunca encontró.

Vídeo Relacionado: Selena Gomez se sincera sobre su romance con Benny Blanco Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.