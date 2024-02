Raquel Bigorra reacciona al estado de salud de Daniel Bisogno: ‘Ojalá que salga adelante’

Después de que hace un par de días, Pati Chapoy compartió con la audiencia de Ventaneando la nueva actualización del estado de salud de Daniel Bisogno quien, según dijo, hace poco más de una semana ingresó a terapia intensiva, donde tuvo que ser intubado debido a complicaciones respiratorias, muchas celebridades han reaccionado a la difícil situación que enfrenta el también comediante. En ese sentido, los medios de comunicación se acercaron a Raquel Bigorra con quien, en el pasado, el presentador sostuvo una entrañable amistad que se fracturó en 2019, luego del divorcio de Bisogno con Cristina Rivapalacios, mamá de su única hija, Michaela.

Aunque reconoció que no tienen contacto, le deseó lo mejor

Le desea pronta recuperación

A pesar de que continúan distanciados, Raquel Bigorra atendió a la prensa y habló del delicado estado de salud del presentador: “Ya le perdí la pista, ahora sí que me entero más por ustedes que por otra cosa”, comentó haciendo evidente que la reconciliación entre ellos no ha llegado. Independientemente de sus diferencias, la conductora envió sus mejores deseos a su compadre: “¿Qué le deseo?, que ojalá que su salud mejore y que salga adelante, tiene una niña chiquita, tiene familia. Siempre cuando oigo, lo platico con mi esposo y digo: ‘Ojalá que salga adelante’, pero no tengo información de su estado de salud, ni nada, porque no tengo contacto”, dijo durante un breve encuentro con varios medios de comunicación.

La presentadora de origen cubano, aprovechó esta charla con la prensa para dejar claro que, de su parte, no guarda rencores hacía Daniel, incluso, explicó que ella ha cerrado esa página: “Ya pasó. Lo importante del perdón es que, a veces, ni siquiera se lo tienes que decir a la otra persona. En el perdón, en ese sentido, se vale ser egoísta, el perdón es para uno, es decir, bueno: ‘¿Qué aprendí de esta situación?, qué no volvería hacer o cómo haría las cosas diferentes’”, detalló sobre el problema que sostuvo con Daniel quien, en su momento, la acusó de ofrecer información de él a una revista de circulación nacional, situación que ella ha desmentido en varias ocasiones.

El presentador se encuentran ingresado en terapia intensiva desde hace más de una semana

¿Por qué se distanciaron?

En 2019, cuando Daniel Bisogno anunció su divorcio en Ventaneando también habló sobre el papel que Raquel y su esposo jugaron en este proceso: “La amistad era muy cercana, somos vecinos, somos compadres. Sin embargo, empezaron a pasar cosas muy extrañas, problemas de pareja que tenemos todos, pero empecé a notar cierto cambio en la forma de proceder de Cristina. La encaminan para levantar una denuncia civil y una penal. La hacían creer que yo le iba a quitar a la niña. La primera portada, todo lo que publican, solamente lo sabía Raquel, Alejandro y el abogado. Raquel se volvió intermediaria entre Cristina y yo”, fueron las declaraciones que Daniel realizó, en su momento, tras la ruptura con su amiga.

La relación entre Raquel Bigorra y Daniel Bisgno se fracturó en 2019, luego del divorcio del presentador con Cristiana Rivapalacios

Por el cariño del pasado

Ante la difícil situación que está viviendo Daniel Bisogno, Raquel aseguró que no existen sentimientos negativos hacía él y deseó, por su cercanía del pasado, que el presentador supere esta difícil crisis de salud: “No es que tenga contacto con gente allegada a él, ni mucho menos. Tampoco es un tema, ni un nombre que mencionemos alrededor de nosotros, pero, por ese cariño que existió en su momento, le deseo que le vaya bien y que salga adelante”, comentó la conductora durante su reciente encuentro con la prensa.

