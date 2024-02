Michel Kuri llena de halagos a Lucero y revela si hay posibilidad de reconciliación

Luego del polémico beso que Lucero le dio a Mijares en el escenario la semana pasada, las especulaciones sobre una reconciliación entre ‘La Novia de América’ y el padre de sus hijos crecieron aún más. Sin embargo, ambos se han encargado de aclarar que lo suyo es sólo una linda y especial amistad reforzada por el cariño que una vez los unió como marido y mujer. Michel Kuri, expareja de Lucero, fue cuestionado no sólo sobre el beso, sino también si es que existe una posibilidad de que entre ellos vuelva a surgir la chispa del amor.

A su llegada al Aeropuerto Internacional de México, Michel Kuri respondió a algunas preguntas de los medios de comunicación ahí presentes, pues a diferencia de Mijares, Lucero no descarta que entre ellos haya una segunda oportunidad. “Nunca se ha ido”, dijo Kuri cuando le preguntaron si ya regresó el amor que siente por la cantante.

Sin embargo, al cuestionarlo sobre su regreso luego de una historia de amor de más de una década, expresó que es una pregunta muy difícil de responder. “Tiene mucha carrera por delante todavía y tiene muchas cosas que hacer ella”, dijo sobre los tiempos tan ocupados en sus agendas. El empresario mexicano agregó que fue esa la causante de su separación en julio de 2023.

Kuri, siempre caballeroso cuando le preguntan por Lucero, agregó que “el cariño siempre ha existido, siempre ha estado y siempre estará”. Además, se deshizo en halagos para la también actriz que con su trabajo ha traspasado fronteras. “Basta ver su trayectoria y todo lo lindo que ha hecho en su vida. Es una mujer muy completa, está haciendo una carrera muy bonita con su hija, con sus hijos, con su marido; entonces todo está muy bien”, agregó de corazón.

¿Tiene celos de Mijares?

Al parecer, Michel Kuri no estaba muy al tanto del show de la semana pasada que dio mucho de qué hablar por el beso entre una de las parejas icónicas de los 90s. “¿De veras? ¿Quién a quién? ¡Es lógico!, ¿No? No es nada nuevo. Son dos talentazos, imagínense que no se hayan juntado”, respondió entre cámaras y micrófonos.

Y continuó: “Son dos gentes maravillosas con grandes talentos, sumando las cualidades, imagínense”. Finalmente, al cuestionarle si siente celos por Manuel Mijares, respondió: “No, sería yo muy tonto a esta edad en la vida tener celos de algo tan bonito”.

