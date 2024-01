Tras ver truncado su sueño de beisbolista profesional, ‘Chyno’ Miranda regresa al campo de juego

Jesús ‘Chyno’ Miranda volvió al campo del béisbol para lanzar la primera bola en el juego final de Liga Venezolana de Béisbol Venezolana (LVBP) entre sus admirados Tiburones de La Guaira y los Cardenales. Ahí tuvo la oportunidad de hacer el honor del primer lanzamiento, además de convivir con integrantes del equipo, staff, directivos y sus fans. Para ‘Chyno’ esta visita fue muy especial, ya que antes de dedicarse a la música, aspiraba a convertirse en un profesional del béisbol, hasta que una lesión por herida de bala truncó sus sueños.

Chyno Miranda lanzó la primera bola en la final de los Tiburones contra los Cardenales

A través de sus redes sociales, el intérprete de Mi niña bonita compartió un video de su gran momento en el campo, y comentó lo siguiente: “¡Mi gente! Para mí es un placer lanzar la primera pelota en el Estadio y esta vez en la final de mi glorioso equipo los Tiburones de la Guaira! La música y el deporte unidos por Venezuela. Vamos PA ENCIMA! Gracias a toda la directiva de los @tiburonesbbc por recibirme con tanto cariño y a mi gran amigo @ozzieguillen13 TIBURONES CAMPEONES”.

Los fans de ‘Chyno’ reaccionaron felices al verlo tan recuperado y de buen ánimo en el campo de juego y comentaron su publicación. “El mejor ejemplo del ave fénix”, “Te amamos y queremos verte feliz y recuperado”, “¡Qué gusto ver a este pana salir adelante!”, “Los milagros sí existen”, fueron solo algunos de los mensajes que sus fans le dejaron debajo del video, el cual tiene un ‘me gusta’ por parte de su madre, la señora Alcira Pérez, con quien habría tenido ciertos roces en el pasado.

Aunque ya no sueña con figurar en el llamado ‘Rey de los Deportes’, ‘Chyno’ es un gran admirador. “Me encanta el béisbol, voy a ver los partidos y a veces juego por pasatiempo. Pero ya no sueño con dedicarme a eso. Es como si Dios me hubiera tenido predestinado el camino de la música”, dijo en una entrevista hace tiempo a El Comercio.

El pasado de ‘Chyno’ en el béisbol y la bala que truncó sus sueños

Antes de dedicarse a la música, ‘Chyno’ tenía el sueño de ser un beisbolista profesional. De hecho, estaba entrenando con un equipo y ya había acudido a ligas y torneos, pero todo acabó de manera repentina. En una entrevista realizada en 2018 con motivo de su participación en Mira Quién Baila ¡La Revancha!, ‘Chyno’ habló de ese duro capítulo en su vida, siendo tan solo un adolescente.

“Recuerdo que era 1999, yo tenía 15 años y acababa de regresar a mi país después de un campeonato de béisbol en República Dominicana” contó en esa entrevista publicada por Univision. “Estaba caminando por la zona en la que vivía cuando me dieron un balazo en una de mis piernas”, explicó. “Pensé, ‘¡ya no voy a jugar béisbol’, y eso me partió el corazón porque yo vengo de una familia muy humilde y yo quería convertirme en un gran jugador de béisbol para sacar a mi familia de la pobreza. Ese había sido mi sueño, era la única manera que conocía para ayudarlos y ahora me estaba quedando sin eso”.

‘Chyno’ Miranda se reinventó y triunfó en la música

Luego de dos años de terapia, ‘Chyno’ volvió a caminar, eso sí, sin perder la esperanza en un futuro mejor. “La gente no se da cuenta, pero aún cojeo un poquito. El balazo me quitó la esperanza de triunfar como deportista, pero no me quitó el gusto por el deporte, me encanta ir al gimnasio, entrenar; eso me dio mucha fuerza física y emocional”.

Su vida tomó otro rumbo en el mundo del entretenimiento y formó parte de varios grupos musicales juveniles, hasta que en 2007 se formó el dúo Chino & Nacho, con su amigo y colega Nacho Mendoza. Reflexionando sobre las vueltas de la vida tras el incidente, comentó: “Entendí que no hay mal que por bien no venga. Me pasó esa lesión y se abrió la oportunidad de la música, ahora lo tomo como que Dios me dirigió, porque mira todo lo que ha pasado con mi carrera”.

