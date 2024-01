Verónica Castro se sincera sobre la nueva novia de Cristian Castro y niega que volverá a ser papá

Cristian Castro está muy enamorado, una ilusión que lo tiene bastante contento e imaginando una vida a futuro en su reciente relación con Mariela Sánchez, una empresaria de bienes raíces originaria de Argentina. El cantante no ha dejado de publicar los buenos momentos junto a ella, además de que confirmó que en los próximos días la llevaría a México para que conociera a su mamá, Verónica Castro. La actriz habló al respecto y reveló qué es lo que opina al ver tan emocionado a su hijo y si hay bebé en camino.

“Está muy contento, la verdad lo veo feliz y eso me da más felicidad y más tranquilidad a mí también, porque no se había acomodado y parece que ahora está contento, está acompañado”, dijo en entrevista para el programa mexicano Ventaneando, en donde confirmó que ya conoció a Mariela por videollamada. Como madre, notó una gran diferencia en él, algo que al parecer no había advertido en el pasado: “Le veo otra cara, lo veo hasta que tiembla de repente la carita, como que le da pena hasta dar besitos en la cámara, yo le digo que lo veo muy bien gracias a Dios”.

En cuanto a la relación, opinó: “Están felices, están haciendo planes, quieren viajar juntos, y van a venir y van a hacer lo de la casa, porque ella vende departamentos, vende casas, y le gusta mucho su trabajo, entonces yo creo que es una persona que además nosotros que somos artistas como medio desordenados para nuestras cosas, le va a poner un orden”.

Feliz por verlo en un nuevo rumbo, Verónica se mostró tranquila con esta nueva etapa en la vida de su hijo. “Yo creo que sí le hacía falta alguien que lo ordenara, que lo quisiera, y que él se sintiera cómodo, una mujer que tiene una edad suficiente, que ya tuvo hijos, que es preciosa, que tiene una carrera, está avanzada en todo eso, una mujer hecha y derecha, eso es lo que él necesitaba”, confirmó.

¿Boda o bebé en puerta?

Si hay alguien que conoce bien a Cristian Castro, es su mamá. Por ello, al preguntarle si cree que su hijo se vuelva a casar, de lo más sincera respondió que sí. “Con lo fácil que es él, seguramente sí, ya me di cuenta de que le estaba costando trabajo encontrar una compañera, entonces ahora que la encontró yo puedo decir que sí. Seguramente tendremos fiesta rápido”, dijo feliz.

En cuanto a los recientes rumores en la vida de intérprete, que señalaban que sería papá por cuarta ocasión, Verónica negó que hay aun nuevo miembro de la familia en camino. “Yo estaba muy apuntada, dije ‘cómo no, venga, vénganos tu reino y hágase Señor tu voluntad, yo lo recibo con los brazos abiertos’. Y no, que no era, que siempre no. Falsa alarma”, expresó.

