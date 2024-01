Francisca desmiente las noticias que han estado circulando sobre ella y su familia

Francisca está a días de conocer a Franco, su segundo bebé, un pequeñito que la tiene muy ilusionada y con una gran sonrisa, misma que se ha visto un tanto opacada por una situación que ha empezado a incomodarla. Es justo en la recta final de esta dulce espera que la presentadora de TV se ve obligada a aclarar algunas falsas noticias que ha visto recientemente sobre ella y su familia, datos que han alterado hasta a su propia mamá, doña Divina Montero, quien acude a ella cada vez que se topa en las redes con este tipo de información.

“El otro día recibo una llamada de mi mamá preocupadísima”, comentó en un video que grabó especialmente para desmentir lo que se dice de sus hábitos, salud y familia. Francisca leyó una nota en la que informaban que ella misma había dado a conocer que su madre había sido diagnosticada con cáncer de mama. “Eso se me hace muy pesado. Uno no juega con eso, no juega con la salud de la gente y eso es obviamente una mentira”, dijo. Y continuó “Gracias a Dios mi mamá está bien, tiene salud, está en su mejor momento. Ha recuperado su salud con dieta y vean lo bien que está”.

En otra publicación, se refirió a su hijo, Gennaro: “Se graban las primeras escenas de la película en donde participa Gennaro, y Francisca explota en llanto al ver el talento de su bebé”. Si bien no le pareció una noticia terrible, pues desearía que su hijo fuera reconocido por su talento, Fran dejó claro que eso también es mentira.

Francisca continuó leyendo los posts en las redes sociales que se encontraba sobre ella misma, como el que aseguraba que estaba lista para dejar su trabajo en Despierta América por un tema médico en su segundo embarazo. “No, mi embarazo ha ido muy bien y el segundo me ha tratado mejor y estoy contenta, esperando a mi hijo con mucha alegría”, respondió negando la información.

Al parecer, el tema de la salud durante el embarazo originó varias notas, pues también denunció otro caso en el que supuestamente estaba en peligro durante la dulce espera. La ex Nuestra Belleza Latina no sólo lo negó, sino que aclaró que la foto que utilizaron era de un facial que se hizo dos años atrás, y que retomaron para que pareciera que estaba en una camilla de hospital.

Francisca también negó que su esposo, Francesco Zampogna, tuviera negocios turbios, así como un obscuro pasado, tal como lo publicaba un sitio web. “Bueno, eso también es mentira. Mi esposo no tiene ninguna vida oculta”, expresó entre risas y asombro.

Los consejos para sus fans

La originaria de República Dominicana recomendó a sus fans que tuvieran cuidado con lo que leen, y que no deben de creer todo lo que se encuentran en las redes sociales, un aviso que también extendió para su mamá. “Averigüen la fuente, lean la noticia completa”, dijo.

Siempre dispuesta a compartir con sus fans, los motivó a que le escribieran cada vez que leyeran algo grave o extraño sobre ella. “Mándame un DM que yo con mucho gusto respondo”, agregó. La presentadora de Despierta América concluyó: “Yo me río ahora, pero cuando me lo manda mi mamá o le pregunta alguien, me provoca mucha angustia”.

Por ahora, en la vida de Francisca todo está bien, sin ningún pormenor que le afecte la tranquilidad, y mucho menos enfermedades graves en su familia que la tengan preocupada.

