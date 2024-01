Becky G reflexiona sobre superar el pasado y comparte un mensaje con sus fans

Los meses recientes no fueron los más sencillos en la vida personal de Becky G, quien pasó por una desilusión amorosa luego de anunciar feliz su compromiso con Sebastian Lletget. Inspirada con los primeros días del año y las nuevas situaciones en su vida, la cantante de raíces latinas publicó un mensaje para sus seguidores, en donde los alienta a ser mejores personas; al mismo tiempo, ella reflexiona sobre el crecimiento personal y lo emocionada que está por lo que viene en los próximos 12 meses.

“Hay un humano detrás de cada perfil que te encuentras. Antes de decidir que lo sabes todo o juzgar, recuérdate de dejar espacio para la magia que es lo que tal vez no sepas, la evolución, el viaje y el impacto de tu energía en el mundo real”, anotó junto a una foto de ella misma.

Inspirada, continuó: “La vida no está destinada a ser lineal. Es un regalo, una oportunidad. Vivimos, aprendemos, crecemos, caemos y nos levantamos. No existe un ‘superarlo’, no hay manera de evitar las cosas, pero puedes decidir ‘crecer’ a través de ello”.

Y de forma críptica pero optimista, agregó para sus lectores: “Estoy orgullosa de ti, estoy agradecida por ti, te veo, te escucho, sí, tú. 2024 gracias por tanto ya ☀️ 🫂🥹 Estoy tan emocionada por lo que ya está pasando y por lo que está por venir. ✨ ¿Cuáles son algunas de tus metas este año?”.

A la par, en sus historias publicó un par de frases que coinciden con sus palabras: “No soy quien era un año atrás y eso me trae mucha paz”, y “Creo que debes seguir hasta ver qué pasa”.

Si bien Becky no dio más pistas de lo que podría estar por suceder, sus fans la llenaron de cariño y compartieron con ella los propósitos que tienen para este nuevo ciclo. Algunos especularon que podría tratarse de un próximo anuncio personal, específicamente sus planes de boda con el jugador del Football Club Dallas. Otros más lo tomaron como un mensaje para pensar antes de juzgar y así despejar los comentarios por una segunda oportunidad en el amor.

Los rumores de su reconciliación con Sebastian Lletget

A finales de diciembre de 2022, Becky G y Sebastian Lletget anunciaron felices su compromiso. Sin embargo, esa dicha se vino abajo cuando, en marzo de 2023, surgieron rumores de infidelidad por parte de él. La pareja guardó silencio, y parecía que la cantante había roto el compromiso luego de ser vista sin la sortija de matrimonio.

Casi nueve meses después, fueron vistos juntos una vez más, y según reportes de Us Weekly, jamás se separaron por completo. “Estaban en un lugar realmente malo y ella se desapareció por un par de días, pero eso es todo”, aseguró un allegado a ambos.

Además, por un video publicado por la tía de Becky, la pareja parece haber pasado junta las fiestas de fin de año. Hasta ahora, ninguno de los dos se ha pronunciado directamente al respecto y mantienen ese detalle de sus vidas lejos de las redes sociales.

