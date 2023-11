Becky G y Sebastian Lletget reaparecen juntos por primera vez, tras reportes de infidelidad

Becky G y Sebastian Lletget están listos para reaparecer juntos en público. La cantante y el atleta fueron captados juntos en un mercado sobre ruedas en Los Ángeles, el cual parece haberse convertido en el nuevo spot de las parejas de famosos. Esta es la primera vez que son fotografiados juntos a siete meses de que surgieran los reportes de una infidelidad. Las cosas se complicaron entre ambos cuando el futbolista fue señalado de haber sido infiel en marzo de este año.

Durante su salida, parecían estar de buen humor y, aunque podría haber sido una coincidencia, sus looks estaban en sintonía. La cantante mexicano-estadounidense lució deslumbrante con un chaleco acolchado verde, sudadera con capucha negra, un par de pantalones oscuros y zapatillas deportivas blancas. Mantuvo un look fresco y discreto, usando una gorra negra de los Dodgers de Los Ángeles. En tanto, Lletget vestía pantalones deportivos negros y una sudadera con capucha verde oscuro.

Fueron al mercado de agricultores, tomaron café y exploraron algunas secciones antes de salir. Hicieron una ligera muestra pública de afecto mientras se despedían con un abrazo. Sin embargo, en la imagen de los enamorados el gran ausente fue el anillo de compromiso que Sebastian le entregó a la cantante en diciembre de 2022.

Los rumores y la separación

Los rumores de una infidelidad comenzaron cuando una mujer filtró a través de un perfil de Instagram unos supuestos mensajes directos y notas de voz del jugador del FC Dallas, afirmando tener más pruebas condenatorias. Incluso se ofreció a “enviárselo en privado” a la cantante. Esto rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

Poco después, el futbolista salió a hacer frente a los rumores, y emitió una disculpa pública en sus redes aparentemente admitiendo algunas, pero no todas, las afirmaciones. “Durante las últimas semanas, durante un momento del que me arrepiento profundamente, un error de juicio de 10 minutos resultó en un complot de extorsión”, escribió en ese momento.

Continuó describiendo a la mujer como una “acosadora anónima de Internet”, a quien “nunca conoció, a diferencia de lo que afirmaban”. “Para mí ha sido una llamada de atención. La alarma más fuerte de mi vida. No puedo seguir huyendo de los demonios. Sé que, para empezar, cualquier acción que nos haya puesto aquí nunca debería haber ocurrido”, escribió. “Llegar hasta los límites de las líneas que nunca deberían cruzarse sólo me hace daño a mí y a las personas que más amo”.

Becky, sin embargo, no emitió ningún comunicado y rápidamente volvió a trabajar, recibiendo golpe tras golpe. Los fans pensaron que la pareja se había separado, luego de que ella apareciera en el Festival de Coachella sin su anillo de compromiso. Durante su presentación, Becky le dijo a la multitud: “A veces las cosas no salen como las planeas. Solo diré eso. Pero a veces no es un fracaso. Es una redirección”.

Sin embargo, durante todo este período, el estado de su relación no quedó claro. Becky y Lletget no borraron ninguna de sus fotos en las redes sociales, lo que siempre ha sido una pista de que nunca dejaron de estar juntos. Ahora, con las nuevas imágenes de su reciente salida, tendremos que esperar y ver si Becky alguna vez vuelve a ponerse su anillo de compromiso.

