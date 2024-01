En medio de su grave problema de salud, Céline Dion enfrenta un trágico fallecimiento

Hace poco más de un año, Céline Dion reveló que había sido diagnosticada con el síndrome de la persona rígida, una rara enfermedad que le provocaba espasmos musculares e incluso le afectaba a las cuerdas vocales. Debido a esto, la cantante se vio obligada a cancelar sus presentaciones y a mantenerse alejada del ojo público. En medio de esta dura batalla de salud, de la que hace poco se conocieron detalles poco alentadores, la intérprete ha enfrentado una dura pérdida: la de su sobrina.

©@celinedion



Céline ha enfrentado una dura pérdida.

Brigitte Dion, de 51 años, murió trágicamente en un accidente automovilístico el pasado 29 de diciembre, en la región de Saint-Thomas, en la provincia de Quebec. Se trata de la hija de Clément Dion, hermano mayor de Céline. Ha sido hasta días después que se han conocido los detalles de estos dolorosos hechos, los cuales se producen en medio de un momento muy complicado en la vida de la cantante.

De acuerdo con medios canadienses como el Journal de Montréal, el accidente ocurrió la tarde del último viernes de 2023. Un automóvil se salió de su carril por razones desconocidas, acabando en sentido contrario y provocando un choque entre dos vehículos, entre ellos el de Brigitte. Según trascendió, la sobrina de Céline vivía muy cerca del lugar del percance y se dirigía a un comercio, pero tuvo que regresar a casa luego de darse cuenta de que había olvidado su cartera.

©@kim.cantindion



Brigitte Dion, de 51 años, falleció en un accidente.

Hasta ahora, la intérprete de My Heart Will Go On no se ha pronunciado sobre este triste fallecimiento. Sin embargo, Kim Cantin Dion, hija de Brigitte, sí ha compartido un sentido mensaje en sus redes sociales a propósito de su pérdida, así como algunas fotos con su madre.

“Oh mamá. Mamá, sabes que suelo tener siempre un bolígrafo bonito... Pero aquí me quedo sin palabras. No puedo creer lo que estoy haciendo... las palabras... las fotos... Estoy confundida, mamá. Mira qué hermosa es, mamá mía. Porque tú eras mi mamá desde siempre”, escribió.

©@kim.cantindion



La hija de Brigitte Dion la recordó en sus redes sociales.

Los últimos reportes de la salud de Céline

El mes pasado Claudette Dion hizo una actualización sobre el estado de salud de su hermana Céline y reveló que ha perdido el control de sus músculos. “Lo que me duele es que ella siempre ha sido disciplinada. Siempre ha trabajado duro”, dijo a a 7 Jours. “Las cuerdas vocales son músculos y el corazón también es un músculo... Es cierto que tanto en nuestros sueños como en los de ella, el objetivo es volver a los escenarios. ¿En qué calidad? No lo sé”.

La última vez que Céline se dejó ver en público fue en noviembre, cuando asistió junto a sus tres hijos, René-Charles, Nelson y Eddy, a un partido de hockey en Las Vegas entre los Vegas Golden Knights y los Montreal Canadiens.

©@celinedion



Céline Dion con sus hijos y el entrenador de los Canadiens de Montréal.

Vídeo Relacionado: Jennifer Lopez y Ben Affleck sufren estrés postraumático después de su primer romance Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.