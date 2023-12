La comentada reacción de Evaluna por la coreografía de Camilo con una de sus bailarinas

Evaluna y Camilo son de las parejas favoritas del momento, siempre mostrando en las redes sociales el lado más romántico de su relación y hasta convirtiéndose en role model para sus fans. Sin embargo, la cantante generó una gran polémica por un comentario, el cual publicó tras ver un video en el que una de las bailarinas de su esposo hace una coreografía provocativa sobre el escenario.

“Que ella disfrute ese ratico que eso me lo como yo todos los días 😜”, escribió la también actriz sobre este momento durante el concierto que Camilo ofreció el pasado 21 de diciembre, en el estadio de béisbol Dieciocho de Junio, de Montería, Colombia.

El tono bromista de Evaluna no pasó desapercibido por los fans, dividiendo opiniones, pues mientras algunos aplaudían que defendiera su lugar de esposa, otros lo consideraron innecesario. Unos más señalaron que la bailarina sólo estaba haciendo su trabajo y creando un buen ambiente en el concierto para animar al público a bailar.

Por otro lado, algunos seguidores de la pareja resaltaron lo caballeroso que fue Camilo, pues a pesar de que la tenía frente a él, se mostró muy profesional al seguir cantando sin interactuar con ella aunque fuera parte del show. Una muestra de cariño y respeto para su esposa y madre de su hija Índigo.

Por ahora, la pareja no ha hecho comentarios al respecto; sin embargo, este detalle nuevamente desató teorías de que la relación no es como la pintan. A principios de año estuvieron en medio de especulaciones sobre una crisis en su matrimonio, misma que quedó atrás luego de que anunciaran en el reality Los Montaner (Disney+) que renovarían sus votos en la India.

La otra polémica que desató Evaluna

El comentario de Evaluna ante el baile de Camilo destaca sólo días después de que ella confesara que no acudió ni una vez al médico durante su embarazo. La actriz de 26 años detalló que fue un “acto de fe” y estuvo al pendiente del desarrollo de su bebé con la ayuda de una partera.

“Yo no tuve ecografías ni ultrasonidos. Todo fue con la partera que me tocaba la pancita, escuchábamos el corazón y listo”, confesó en una charla con su cuñada, Stefi Roitman, y Eliane Gallero para el podcast Pensándolo Bien, Pensábamos Mal.

“Así fue las 40 semanas de embarazo. No lo vi nunca y no sabíamos si era niño o niña. Sí había un miedito ahí de si todo estaba bien, pero confiando. Fue hermoso y con mucha paz”, agregó convencida de que no cambiaría nada de su dulce espera ni de la elección de dar a luz en casa con la guía de una doula.

