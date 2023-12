¡Campanas de boda para Demi Lovato y Jutes! La pareja se comprometió tras un año de romance

Demi Lovato ha encontrado a su futuro marido en Jordan Lutes, mejor conocido como Jutes. Lovato y Lutes hicieron público su romance en agosto de 2022 y, después de poco más de un año de romance, están listos para casarse. Demi conoció al compositor de 32 años en enero de 2022, cuando coescribieron su canción Substance.

Según informó People, Jutes le hizo la gran pregunta a Demi con un anillo de compromiso con solitario de diamantes en forma de pera, de la lujosa boutique de joyería Material Good. La feliz pareja siguió celebrando su “propuesta personal e íntima” en Craig’s, uno de sus restaurantes favoritos.

En julio, Lovato reveló a The Morning Mash Up de SiriusXM que eran “amigos ante todo” cuando hablaban de su historia de amor. “Primero nos hicimos amigos. Fuimos amigos durante varios meses y luego decidimos empezar a salir y bueno, después nos dijimos cómo nos sentíamos”, dijo Lovato.

Parece que la pareja está muy enamorada, ya que Jordan describió a Demi como su “todo” durante una publicación de cumpleaños, y la cantante pasó a llamarlo el “mejor novio del mundo”.

“Nunca he sonreído tanto y mi corazón está constantemente tan lleno de amor contigo... esta publicación, esta leyenda... ¡¿cómo eres TÚ real?! Te amo cariño… muchísimo”, respondió Demi.

El anterior compromiso fallido de Demi Llovato

Demi se comprometió con su ex, Max Ehrich, en 2020 durante la pandemia de COVID-19. Después de meses de cuarentena, decidieron elevar su relación de novio y novia a marido y mujer. Sin embargo, según Demi, notó que Max tenía otras intenciones y decidió dejarlo todo antes de casarse.

Después de anunciar su ruptura, bromeó sobre su compromiso fallido durante una aparición en los E! People’s Choice Awards. “Estoy muy emocionada de estar aquí esta noche porque, sinceramente, este año han sido los tres años más largos de mi vida”, dijo Lovato. “No me malinterpretes; empezó increíble. Actué en los GRAMMY y canté el himno nacional en el Super Bowl. Pero entonces llegó el COVID y todo se cerró”, añadió.

“Así que hice lo que todos los demás hicieron; entré en modo de encierro y me comprometí”, continuó, refiriéndose a su fugaz romance y compromiso. “Me metí en la pintura, la fotografía, la meditación, probé los límites de post mates unlimited. Además, no sabía que esto podía pasar, pero llegué al final de Instagram cuatro veces. Me emborraché con siete temporadas de Pretty Little Liars, me desvinculé y luego fui a buscar extraterrestres en el desierto. Básicamente lo mismo que todos los demás”.

