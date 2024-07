Chiquis Rivera revela el susto que vivió con su esposo tras su boda: ‘Gracias a Dios estamos a salvo’

El pasado 5 de julio, Chiquis Rivera escribió un importante capítulo en su historia de amor con Emilio Sánchez al unirse con él en matrimonio. La pareja eligió Las Vegas para darse el sí, y ante una selecta lista de invitados, se convirtieron en marido y mujer. Todo apuntaba a que sería un día perfecto, pero la pareja no contaba con el gran susto que se llevaría momentos después. La cantante se ha sincerado sobre lo sucedido, agradeciendo que las cosas no pasaron a mayores.

En el más reciente episodio de su podcast Chiquis and Chill, la cantante compartió algunos detalles de su boda. Contó que, tras la ceremonia, pudo compartir con sus invitados. “Fue hermoso y después de eso fuimos a tomar fotos luego cenamos. La cena fue fantástica, esto es lo que quise decir con que quería que fuera pequeña e íntima porque pude ir a la mesa de todos y no sentirme abrumada”, comentó.

Tras la fiesta, en la que usó solo dos de los tres looks que tenía planeados, continuaron la celebración en un club. Se divirtieron mucho, y cerca de las 2:00 a.m. decidieron retirarse. “Así que mi esposo dijo: ‘Tenemos que irnos’. Yo dije: ‘Está bien, genial, vamos, subamos al elevador’”. Sin embargo, al parecer excedieron la capacidad de carga del aparato, lo que generó un problema.

© Instagram @chiquis Chiquis y Emilio pasaron por un susto tras su boda.

“No me di cuenta de cuántas personas subían al elevador. Había 20 personas en el elevador, nunca lo hagan”, aconsejó. La pareja no se imaginaba en aquel momento que pasaría un largo rato antes de que pudieran salir. “Nos quedamos atrapados en el elevador por dos horas y media”, contó.

“Tuve que relajarme porque Emilio sufre de ansiedad, así que dije: ‘Está bien, me voy a calmar’”, contó. “Al principio pensé: ‘Dios mío, no puedo respirar’. Pero lo pensé dos veces y dije: ‘No me voy a asustar, me voy a quedar tranquila porque la mamá de Emilio también estaba en el elevador nosotros”, explicó. Recordó que por momentos la gente “enloqueció” pues además el calor era sofocante y la música a todo volumen que sonaba en el lugar no ayudaba a que se calmaran.

© Instagram @chiquis Tras su susto, Chiquis y Emilio lograron salir a salvo.

Afortunadamente lograron salir a salvo

Finalmente, Emilio y uno de sus guardias de seguridad lograron abrir la puerta. “Fue entonces cuando la gente empezó a calmarse porque empezamos a tomar un poco de aire”, relató. Detalló que tuvieron que rescatarlos del elevador y “nos pusieron un casco y tuvimos que salir uno por uno, así que cuando salimos de allí eran las 4:30 de la mañana”. Si bien admitió que ahora al contar lo ocurrido puede resultar una historia algo divertida, cuando estuvieron encerrados los sentimientos fueron muy distintos.

“Eso es lo que sucedió chicos, así que definitivamente será un día y una noche para recordar y una boda para recordar porque podríamos haber muerto el día de nuestra boda. Gracias a Dios no pasó y gracias a Dios todos están a salvo”, expresó aliviada.