Todos los detalles de la boda de Chiquis y Emilio Sánchez en Las Vegas

Fue en mayo pasado de 2023 que Chiquis anunciaba su compromiso con Emilio Sánchez, tras dos años como novios. La pedida de mano tuvo lugar en las montañas de National Park, al suroeste de Utah, y desde entonces la cantante ha esperado el momento adecuado para casarse por segunda vez. A poco más de un año de comprometida, la hija de Jenni Rivera le dió el ¡sí, acepto! a su compañero de vida en Las Vegas, el pasado viernes 5 de julio, y ha compartido por medio de sus redes un pequeño vistazo de lo que ha sido este gran paso para ella. "Hasta el infinito y más allá. Gracias, Dios", se lee en el mensaje que acompaña las románticas imágenes de ella, vestida de blanco, y su esposo, que portaba un elegante traje negro.

© @chiquis / @christopherballadarez Chiquis se ha casado en Las Vegas con Emilio Sánchez

Según hemos podido confirmar en HOLA! AMÉRICAS, la ceremonia íntima se llevó a cabo en un hotel de Las Vegas, en el área de la piscina, con una asistencia de 60 invitados. Sus hermanos estaban presentes, Jenicka Lopez, Johnny Lopez, Jacqie Rivera y Michael Marín, con sus respectivos familiares. Por parte del novio, asistieron su madre y su abuelita. La hija mayor de la recordada 'Diva de la Banda' le rindió un homenaje a su progenitora al presumir una foto de ella en el ramillete de rosas blancas que llevaba en las manos.

En cuánto a las celebridades que acompañaron a la intérprete de 'Abeja Reina', la cantante Becky G y su par, Helen Ochoa, hicieron acto de presencia para ver a su querida amiga dar sus votos civiles dentro de un marco realmente muy especial. Como dato resaltante, nuestra fuente nos confirmó que la intérprete de 'Mayores' hizo de cupido en la relación entre Emilio y Chiquis, ya que Becky tiene un parentesco familiar con el novio. "Lo que pasa es que Becky es familia de Emilio, además de ser muy buena amiga de Chiquis, y la razón que se conocen ambos es por Becky", nos afirma nuestra fuente.

© @iambeckyg Becky G fue una de las invitadas a la boda. La cantante es familiar del novio y quien los presentó para el flechazo

También pudimos conocer que el motivo por el cual Janney Marín (nombre de pila de Chiquis) ha sido muy hermética y cuidadosa en compartir más detalles de su enlace matrimonial es porque todo el material audiovisual será presentado en la serie que prepara la cantante que se llama Sin Filtro (ViX) la cual será estrenada a fines de este verano.

© @chiquis / @christopherballadarez La hija de Jenni Rivera tuvo una ceremonia íntima con invitados especiales como Becky G

"Ella lo quería mantener todo en privado pero sí se ha grabado absolutamente todo, lo cual saldrá al final de la temporada de su serie en ViX, que se llama 'Sin Filtro', y será por ahí a mediados de octubre", nos agregó nuestro informante muy allegado a Chiquis.

Chiquis sufrió un aborto espontáneo

Fue a principios de junio que Chiquis perdió un bebé de siete semanas de gestación a causa de un aborto espontáneo. Fue la propia cantante que compartió la triste noticia con sus seguidores por medio de un vídeo en sus redes sociales. La primogénita de la fallecida 'Diva de la Banda' se encontraba a punto de ofrecer un concierto en Albuquerque y decidió cancelar el show al experimentar los malestares.

"Tenía mucho dolor y no podía cancelar, estaba ahí hasta el último momento. No aguantaba el dolor, no podía ni caminar y me llevaron a la sala de emergencias y desafortunadamente tuve un aborto espontáneo”, expresó. La también empresaria dijo que ese embarazo la tenía muy ilusionada y que no pierde las esperanzas de convertirse en madre ahora junto a su esposo.