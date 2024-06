Chiquis Rivera reaparece tras perder a su bebé: ‘Dios sabe por qué hace las cosas’

Días después de que Chiquis Rivera compartiera con tristeza que había sufrido la pérdida de su bebé, la cantante ha reaparecido en las redes sociales para agradecer a sus seguidores por el apoyo y cariño brindados en medio de esta difícil circunstancia. Fue el pasado fin de semana, cuando la intérprete, cuyo nombre real es el de Janney Marín Rivera, compartió lo sucedido, hecho que se dio previo a su concierto en Albuquerque, Nuevo México. En su mensaje a sus seguidores, Chiquis les agradeció por tus mensajes, además de compartir que está un poco mejor y que se siente en paz, pues este evento le ha mostrado que, a pesar de los problemas ginecológicos que ha presentado en los últimos años, le es posible quedar embarazada.

Chiquis Rivera y su prometido Emilio Sánchez

“Quería entrar aquí para darle las gracias de todo corazón a todas esas personas que nos brindaron muchísimo cariño, mucho amor, apoyo a través del Instagram, del DM, de mi teléfono personal. Las personas que nos mandaron flores, la casa parece florería, huele tan hermoso aquí y nos llena el corazón de mucha paz”, dijo la intérprete de Pedacito de mí.

La cantante de 38 años continuó con su mensaje, asegurando que poco a poco se va sintiendo mejor y siguiendo las recomendaciones que gentilmente le hicieron llegar: “Emilio y yo estamos muy agradecidos, así que muchísimas gracias. Me dieron muchas recomendaciones de tés, me los he estado tomando. El día de hoy también me desperte sintiéndome más como yo, más normal. Me subí a la bicicleta un ratito, así que vamos poco a poco”.

“Creo mucho en los planes de Dios, Dios sabe por qué hace las cosas. No me voy a quejar, no le voy a reclamar. Y tengo fe, es lo que me da la fortaleza de seguir adelante”, agregó la cantante, quien ha preferido aferrarse a su fe en estos momentos.

Chiquis Rivera se aferra a su fe en estos momentos

Ahora sabe que tiene la capacidad de ser mamá

En una reciente entrevista con HOLA! AMÉRICAS, Chiquis nos compartió que tomó la decisión de congelar sus óvulos hace tiempo, para que, llegado el momento, pudiera usarlos. En este caso, la cantante no recurrió a estos pues fue un embarazo de manera natural. En ese sentido, la hija de Jenni Rivera dijo que, a pesar de haber sufrido la pérdida de su bebé, tiene cierta tranquilidad, pues ahora sabe que su cuerpo es capaz de llevar un embarazo.

“También me da tranquilidad saber que mi cuerpo lo puede hacer, que a través de todo y que fue muy doloroso, la parte física, pero más que nada emocional, me da tranquilidad saber que mi cuerpo me está diciendo que sí puedo salir embarazada.“, indicó. “Eso es lo que me da mucha paz, porque han pasado muchas cosas en mis ovarios y todo eso, pero mi cuerpo lo hizo naturalmente y pues eso la verdad que me da paz”.

“Dios sabe cómo, por qué y cuándo, y cuándo va a ser el momento perfecto, y con eso me quedo, y me quedo con el amor y el cariño que nos han brindado. Así que muchas gracias, muchas gracias. Más que nada, quería decirles eso”, concluyó la cantante.