Jaime Camil se despide de su abuela con un emotivo mensaje

Jaime Camil pasa por un difícil momento familiar. El actor mexicano compartió en sus redes sociales el lamentable fallecimiento de su abuela, a quien cariñosamente llamaba Vovi. Con un emotivo mensaje, Camil se despidió de ella dedicándole bellas palabras y recordando los buenos tiempos que pasaron juntos, memorias que se quedarán en su corazón.

“Vovi, te voy a extrañar mucho, no sólo yo, también toda la gente que te amaba profundamente en México y en Brasil”, escribió Jaime sobre Vovi, quien fuera madre de Cecilia Saldaña, mamá del actor.

Junto a una linda foto de cuando era niño y su abuela lo abrazaba en una linda tarde a la orilla del mar, agregó: “¡Te amo! Qué tiempos aquellos en Acapulco, más que mi abuela, fuiste una segunda Mamá”.

Intentando encontrar la resignación para despedirse de su amada abuela, quien tendría 99 años, Jaime concluyó: “¡Descansa en paz Vovi! Vuela alto y protégenos mucho desde allá 🙏🏽❤️👼🏼🥹”. Los mensajes llenos de cariño y pronta resignación no tardaron en llegar de parte de sus fans, quienes saben muy bien lo mucho que Jaime quería a su adorada Vovi.

Un revés profesional

La triste noticia se suma a la cancelación del programa Lotería Loca, recién estrenado a principios de mes y conducido por Jaime Camil. Según reportes de Deadline, el programa de juegos con estilo mexicano sale del aire debido a su baja audiencia a pesar de ser transmitido después del famoso show de concursos The Price Is Right.

Lotería Loca era el primer programa multicultural, bilingüe y de inspiración latina que aparece en la televisión en horario estelar. El proyecto surgió después de que la estrella de Broke se convirtiera en el primer latino en liderar una serie de comedia en CBS desde Desi Arnaz con el recordado show I Love Lucy en 1951.

