Jaime Camil hace historia en la televisión con su programa de inspiración latina

Cuando piensas en la competencia, ¿te viene a la mente algún recuerdo específico de tu carrera en el que deseabas desesperadamente ganar, pero perdiste?

Honestamente no. He tenido la sensación de que, digamos, haces una audición para un proyecto y eres perfecto para el proyecto, luego no obtienes el proyecto y luego ves al otro actor. Si el actor es increíble, estás en lo cierto. Pero si el actor es súper mediocre comparado contigo y sabías que podrías haber conseguido ese papel, eso me cabrea un poquito, pero no en un ‘no le deseo ningún éxito’, porque no desearle el éxito a alguien, es karma. . Con el tiempo, volverá y te morderá en el trasero. No hay forma de evitarlo. Puede que te sientas amargado por ello, pero nunca le deseo el mal a nadie, a nadie. Deseo éxito para todos. Y, por supuesto, cuando eres mayor, lo entiendes mejor y aprendes a procesar esos sentimientos. Cuando era más joven, sí, estaba celoso y un poco desanimado, y ‘oh, mierda, debería haber hecho eso’. Y tal vez mi energía hacia eso era un poco diferente a la energía que siento. ahora, o que proceso ahora. Pero a veces, en los países latinoamericanos, ves a la gente regocijarse cuando otros fracasan, y eso es muy jodido. Eso es súper horrible porque la falta de éxito de un individuo en un momento específico no debería estar vinculada al éxito de otra persona. Entonces eso es algo importante de entender. Quizás no sea tu momento ahora mismo. Tal vez estés persiguiendo algo equivocado o estés poniendo tu energía donde se supone que no debes ponerla. Quizás no estés mirando o prestando atención a las señales. Puede ser una combinación de elementos de por qué es posible que las cosas no le sucedan a usted o a usted. Tener una competencia sana es bueno; de lo contrario, la gente no prosperaría en los deportes si no hubiera esta competencia. Pero creo que esa es una competencia diferente.