Jaime Camil confirma que intentaron robar su apartamento en México

Jaime Camil se suma a la larga lista de celebridades que son víctima de la delincuencia en México. El actor confirmó que un grupo de personas entraron con engaños a su departamento para despojarlo de sus cosas; sin embargo, no encontraron nada de valor, en específico joyas y dinero.

Fue el periodista Carlos Jiménez quien informó de la situación en la zona de Polanco. “Entran a robar al departamento de Jaime Camil en la Ciudad de México. Alguien llamó y engañó al guardia del edificio para que permitiera a un cerrajero y a una mujer”, explicó a través de Twitter. En su publicación también aseguró que las investigaciones ya están en curso.

El robo no sólo fue frustrado, sino que los delincuentes no contaban con que las cosas de valor las tiene Camil en su casa fuera de México, así lo confirmó Gustavo Adolfo Infante, quien habló con el actor de Loco Por Ti. “Me dice Jaime: ‘Gustavo, no tengo ni una sola camisa ahí porque yo vivo en Estados Unidos, entonces no encontraron nada’”, aseguró el periodista.

Jaime también habría revelado los detalles del robo al presentador de De Pimera Mano. Le hablaron al policía, le dijeron que tenían secuestrado al administrador del edificio. Y que Jaime Camil había dado la autorización para que entraran a su casa y buscara las joyas, el dinero y la caja fuerte, y que se lo llevaran todo porque tenían al señor secuestrado”.

Casa de Silvia Pinal, también fue robada

Jaime Camil es el segundo artista en esta semana en sufrir un robo a casa-habitación. Días atrás, se reportó que la casa de Silvia Pinal había sido robada luego de que una de las enfermeras que la cuida dejara entrar a personas desconocidas que aseguraban iban a cobrar una deuda de Sylvia Pasquel, además de que ella había dado la autorización y pagaría con joyas.