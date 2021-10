Jaime Camil reconecta a sus hijos con sus raíces latinas a través de los viajes

En tu caso particular, ¿cómo acercas a tus hijos a sus raíces mexicanas?

En casa, Heidi y yo siempre intentamos siempre hablarles español a nuestros hijos. Yo soy más débil, cuando se me quedan viendo con cara de ‘what’ les habló en inglés, pero ella no (ella les dice) ‘Ah, ¿no entendiste? Pues aprende español’. Pero yo soy débil, cuando veo que no me entienden me voy al inglés, muy mal de mi parte porque debería seguir sobre el español, para que mis hijos sean perfectos bilingües, pero ahí mi esposa me ayuda por ese lado.