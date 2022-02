Tras superar el COVID, Silvia Pinal regresa al teatro a sus 90 años: ‘Me siento fuerte’

Luego de recuperarse al 100% del coronavirus, Silvia Pinal está de vuelta. La actriz compartió que regresará al teatro a sus 90 años para participar en la puesta en escena infantil de Caperucita Roja, donde dará vida a la entrañable abuelita del cuento. En entrevista con Ventaneando (TV Azteca), la primer actriz se refirió esta gran oportunidad, que la tiene más que emocionada, pues marca su regreso a los escenarios, tras enfrentar algunos problemas de salud a finales del año pasado.

©GettyImages



Silvia Pinal dará vida al personaje de la abuelita de ‘Caperucita Roja’

“Se siente muy padre, la verdad. Es una historia que tiene mucho tiempo en mis brazos y ahora tenemos que repasarlo para que no se nos olvide. Cuando dice uno Caperucita, instantáneamente entra una imagen preciosa, infantil”, dijo la madre de Alejandra Guzmán.

Doña Silvia se refirió también a las innovaciones en la obra, la cual aseguró sorprenderá a chicos y grandes. “Creo que es una cosa muy avanzada, creo que la gente se va a sorprender, que a los niños les va a encantar, a los niños les tiene que encantar, y a los papás les tiene que encantar también”, comentó sobre el proyecto, que se estrena justo el 30 de abril, día en el que se celebra a los niños en México. Sobre su papel, comentó: “Estoy muy emocionada, va a ser una abuelita a toda madre”.

Para concluir, la primera actriz habló sobre su estado de salud y su contagio de COVID-19, el cual causó gran preocupación a sus seres queridos, sus familiares y al mundo del entretenimiento. “Yo no sé por qué se angustiaron a finales del año, yo me siento fuerte, yo me siento bien, y adelante”.

©@sylviapasqueloficial



Silvia Pinal, Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán

Fue a finales de diciembre cuando se dio a conocer que Silvia Pinal tendría que ser hospitalizada debido a una arritmia cardiaca. Al ingresar al centro médico, le hicieron los exámenes de rutina y salió positiva a COVID-19. Tras pasar unos días ingresada en el hospital, y al no presentar síntomas graves, doña Silvia fue dada de alta y continuó con su recuperación en casa.