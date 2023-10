La increíble fiesta de cumpleaños de Ivanka Trump

Los festejos no terminan en casa de Ivanka Trump. Hace apenas unos la socialité celebró su aniversario de bodas número 14 con Jared Kushner, ocasión que por supuesto no pasó desapercibida a pesar de que el empresario estaba de viaje. Ahora, la exasesora presidencial está festejando su 42° cumpleaños y lo ha hecho por todo lo alto, acompañada no solo de su marido, sino de sus hijos, familia y amigos.

Ivanka tomó sus redes sociales para compartir un vistazo de la increíble fiesta que con la que celebró su nueva vuelta al sol, la cual al parecer tuvo lugar en su casa en Miami, Florida. “Celebré mi cumpleaños este fin de semana rodeada de amigos y familia. ¡Por otro año de grandes recuerdos con mis personas favoritas!”, escribió la socialité al compartir un carrete de fotos, empezando por un posado junto a su esposo y sus tres hijos: Arabela, Joseph y Theodore. En las fotos se veía a sus espaldad algunas mesas elegantemente montadas, listas para recibir a los invitados.

Para su fiesta, Ivanka lució un femenino minivestido rosa de tirante con unas originales mangas largas con broches y aberturas. La también empresaria complementó esta prenda con unas sandalias blancas y pendientes largo. Lució guapísima, pero sobre todo feliz de celebrar un día más junto a sus seres queridos.

©@kimkardashian



Kim Kardashian felicitó a Ivanka.

En sus historias de Instagram retomó algunas de las felicitaciones que le enviaron, incluida la de celebridades como Kim Kardashian. “Feliz cumpleaños al alma más reflexiva y dulce @ivankatrump No puedo esperar para celebrarlo cuanto antes”, escribió la creadora de SKIMS al compartir una nostálgica foto de ella con sus hijas. “Nuestras bebés eran tan pequeñas aquí”, agregó.

Ivanka también mostró en sus historias que su casa se llenó de flores por los espectaculares arreglos que recibió en su cumpleaños, y también mostró los suculentos pasteles y postres que le enviaron amistades como David e Isabela Grutman.

©@ivankatrump



Ivanka recibió lindos detalles en su cumpleaños.

Su reciente aniversario de bodas

El pasado 25 de octubre, Ivanka y su esposo Jared celebraron sus primeros 14 años de matrimonio. La socialité recordó esta importante fecha compartiendo una foto de aquel día en que selló su amor con el empresario. “¡Celebrando 14 años de amor, risas, paseos salvajes y aventuras interminables con mi roca, Jared! Estoy muy agradecida por esta hermosa vida y la familia que hemos construido juntos”, escribió en su mensaje.

