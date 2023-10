Christian Nodal sobre su nueva vida en Argentina: ‘Vivo en un campo en donde no se cruza nadie’

La dicha y tranquilidad de esta nueva etapa de la vida de Christian Nodal se refleja en su cara. Una sonrisa diferente, siempre enmarcando su rostro es la muestra de lo feliz que se siente ahora que ha formado una familia junto a su pareja, Cazzu, con quien se mudó a Argentina hace unos meses para dar la bienvenida a su hija, nacida hace apenas unas semanas. Pleno por lo que sucede en su vida, habló de cómo es vivir lejos de todo en un país diferente a su natal México, en donde asegura que puede estar libre y sin problemas.

“Vivo en un campo en donde no se cruza nadie con quien platicar. Mis vecinos están muy lejos. Hay una vista preciosa que me encanta”, comentó en una charla con Mario Chávez, en el que señaló su despertar espiritual que inició hace dos años.

Sobre su vida con Cazzu, reveló cómo es su rutina cuando están en casa y lejos de los escenarios: “Estoy con Julieta, hacemos de comer juntos, nos sentamos, tomamos unos matecitos. Y las vistas son preciosas, no te puedo explicar cómo se ve el cielo. Ahí nos la pasamos viendo películas juntos”.

Nodal encontró un estilo de vida muy distinto al que había tenido en su infancia en Sonora, México; y con una gran diferencia a lo que había vivido en los años recientes de su carrera, en donde estuvo rodeado de mucha gente y un bullicio constante. “Ahora hago mis compras y yo manejo, no traigo seguridad ni nada de eso”, asegura.

Como consecuencia, Nodal relata que ahora puede salir a la calle sin presión, sintiéndose más libre que nunca: “Volví a sentirme como un humano, si alguien me ve por los tatuajes y veo que se ríen de mí o que no les gustan... me da felicidad”.

El gran cambio para Nodal y Cazzu

En medio de esa tranquilidad, Christian Nodal y Cazzu dieron la bienvenida a su hija el pasado 14 de septiembre. Desde entonces, los felices papás nos han dejado ver, sólo a través de discretas fotos de las manitas de la niña, la felicidad que cubre a su hogar.

Esta semana, los dichosos padres posaron juntos para la cámara del Dr. KATZ, Ginecología y obstetricia, quien publicó la primera foto de la familia de tres. “La llegada de una nueva vida al mundo siempre es alegría. ¡Felicidades @cazzu y @nodal! Gracias por confiar en nosotros en este momento tan importante”, escribió el médico, dejando ver lo felices que están Cazzu y Nodal con su pequeña en brazos.