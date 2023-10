El sorprendente cambio de Christian Nodal; luce más delgado y con menos tatuajes

Christian Nodal está cumpliendo a su palabra de removerse los tatuajes que tiene en el rostro. Recientemente, el intérprete de Botella tras botella compartió una fotografía en la que dejó ver el desvanecimiento de los tattoos, además de lucir más delgado que hace unos meses. Estos cambios en su físico responderían a su necesidad de querer ser el mejor padre para la pequeña que comparte con Cazzu, quien nació el pasado 14 de septiembre.

©GettyImages



Cazzu y Nodal en la pasada gala de los Latin GRAMMY

A través de Instagram stories, el cantante de 24 años reveló la imagen, la cual ha causado revuelo entre sus seguidores, quienes aseguran que se ve mejor que nunca. El cantante compartió la fotografía desde California, ciudad en la que se presentó con su Forajido Tour.

©@nodal



Christian Nodal presume su nueva figura y su rostro

En mayo pasado, Nodal compartió las razones que lo llevaron a reflexionar sobre cambiar su apariencia y dejar atrás los tatuajes. En una entrevista con Lo sé Todo Colombia, Nodal habló de sus planes futuros, su familia y sus tatuajes. Sin querer, en ese momento también reveló el sexo de su bebé con Julieta Emilia Cazzuchelli. “Es más que nada que me quiero ver limpio, me gustan muchos mis tatuajes, amo los tatuajes, voy a abrir un tattoo show en Los Ángeles muy pronto también y pasa que me gustaría que mi hija me conozca, conozca mi carita”, dijo el compositor.

©Getty Images



Christian Nodal en los Premios Tu Música Urbano en 2022

‘Agradecido’ por el momento que está viviendo

Sobre el gran momento que vive a nivel personal, Nodal comentó en una reciente entrevista con Rolling Stone, que está pasando por uno de los mejores capítulos de su vida. “En este momento estoy sintiendo muchas emociones”, compartió. “Me siento muy agradecido de que la vida me haya traído a este momento con la persona adecuada, con la persona que amo, admiro y aprecio mucho”, dijo sobre el hecho de convertirse en padre al lado de Cazzu.

Acerca de la idea de que, en un futuro, su hija siga sus pasos, el cantante indicó: “No me importa lo que mi bebé quiera hacer. Lo único que quiero es que sea feliz felices y al mismo tiempo sea un gran ser humano y haga lo que ame hacer”.

