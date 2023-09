Leonardo de Lozanne habla de su ruptura con Sandra Echeverría: ‘Vamos a estar mucho mejor así’

Tras su fallida reconciliación, hace unos días Sandra Echeverría habló de su separación de Leonardo de Lozanne, con quien esutvo casada por ocho años, además de compartir un hijo, el pequeño Andrés. Ahora es Leonardo quien ha decidido hablar al respecto. El músico dijo que lo más importante para ambos siempre será el bienestar de su hijo, además de que está seguro de que las dos partes, a partir de este momento, estarán mejor así, cada uno por su camino.

©@sandraecheverriaoficial



Sandra Echeverría y Leonardo de Lozzanne

En un encuentro de medios en la obra musical de Vaselina, en la que actualmente participa, Leonardo habló sobre el fin de su matrimonio. “Nada, es la vida. Pero bueno, nos quedamos tranquilos que hicimos todo lo posible y estamos viendo el bienestar común que es lo más importante”, indicó el también fundador del grupo Fobia.

A la pregunta de una posible reconciliación, el cantante respondió: “Cualquier cosa puede pasar, no tengo la bola mágica pero por lo pronto no. Pero estamos bien, yo estoy muy contento, con muchísimo trabajo, hoy vino Andrés, mi hijo, que está emocionadísimo con la alfombra, mis hijos muy bien que es lo más importante”.

©@leozanne



Leonardo de Lozanne dijo que para él lo más importante era el bien de todas las partes

Sobre el final de su matrimonio con la estrella de María Félix: La Doña, indicó que no está pasando por un buen momento, pero que tanto él como su expareja se han enfocado en el bienestar de su único hijo. “No es fácil, no es un cuento de hadas hay cosas que son negociaciones; el chiste es que el equipo gane, que todo mundo esté bien, sobre todo los niños y si hay algún problema, se discute en privado”, agregó. “Estamos bien, que Andrés esté bien es lo importante y que el bienestar prevalezca”.

Leonardo también fue cuestionado de la forma en la que algunas celebridades llevan sus separaciones, como el caso de Shakira y Piqué. Ante esto, contestó que nunca hablaría mal de la madre de su hijo. “Yo nada más tengo cosas buenas que decir de Sandra, estoy seguro de que vamos a estar mucho mejor así (separados). Ella es mega talentosa, mega trabajadora. Siempre va a tener éxito y le deseo lo mejor siempre, no tengo nada malo que decir, simplemente es una relación que no funciona”.

El final de su historia juntos

En noviembre pasado, durante su participación en el podcast de Señoras Punk, Sandra Echeverría reveló que ella y Leonardo estaban pasando por una crisis en su matrimonio. “De repente empezamos a ver que ya no hay empatía en ciertas cosas, que ya no hay apoyo en ciertas cosas, que de repente uno idealiza a la otra persona; quieres que sea de cierta forma y de repente no es y ya te frustra”, contó en ese entonces.

Meses después, la propia Sandra reveló a los medios que ella y su aún marido se estaban dando una nueva oportunidad. “La verdad es que ganó el amor, estamos juntos, bendito Dios, contentos. Cuando gana el amor, gana el amor”. A pesar de que las cosas entre ambos parecían ir mejor, finalmente decidieron tomar caminos separados.

