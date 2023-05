Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne trabajan para darse otra oportunidad: ‘Estamos en eso’

A unos meses de anunciar que estaba pasando por un proceso de separación con Leonardo de Lozanne, Sandra Echeverría ha revelado que ella y el padre de su hijo estarían intentando darse una segunda oportunidad. En una reciente entrevista, la estrella de telenovelas como La usurpadora reveló que “hay mucho amor de parte de los dos” y que estarían trabajando en estar juntos de nuevo junto con su hijo, el pequeño Andrés, de siete años.

“Pues después de 7 meses de separación, estamos ahí en negociaciones para estar juntos otra vez”, dijo en una entrevista para el programa de Hoy (Televisa). “Te voy a decir, hay mucho amor de parte de los dos, y yo siempre lo he dicho desde el principio, siento que también el tiempo te hace ver las cosas como más objetivas, y hay una canción muy bonita de Lagos con Reik que dice ‘no se acaba hasta que se acaba’, y estamos en eso”.

La actriz, quien recientemente dio vida a la mismísima María Félix en una serie para ViX, comentó que ambos están trabajando en su relación para volver a estar juntos. “Estamos intentándolo, platicando, la verdad como te digo, hay amor y yo creo que cuando hay amor hay forma también de seguir caminando juntos, así que estamos en ese proceso y contentos”, indicó.

La actriz comentó que echa de menos su familia unida, así que están esforzándose para volver a estar juntos. “Hay un hijo también que amamos, y extraño mucho a mi familia, extrañaba mucho también esa dinámica de tenerlo todos los días. En todo este tiempo realmente nunca hubo el soltarnos, o sea, siempre era dos o tres días de no saber de él y ya, ¿sabes?, y eso pasa cuando hay amor y creo que cuando hay amor todo se puede solucionar, así que estamos luchando para eso”, agregó.

En noviembre del año pasado, Sandra reveló en el podcast Señoras Punk, que estaba pasando por una separación con el padre de su hijo. “De repente empezamos a ver que ya no hay empatía en ciertas cosas, que ya no hay apoyo en ciertas cosas, que de repente uno idealiza a la otra persona; quieres que sea de cierta forma y de repente no es y ya te frustra”, indicó.

Luego de vivir este doloroso momento en su matrimonio de ocho años, parece que la pareja se estaría dando una segunda oportunidad.

