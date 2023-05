Dayanara Torres no dejó pasar la fecha y así celebró sus 30 años de Miss Universo

Dayanara Torres sigue de fiesta por los 30 años de haberse convertido en Miss Universo, una fecha que lleva marcada en el corazón y que no dejaría pasar por alto sin celebrar rodeada de sus amigos, familiares y colegas más queridos. El domingo por la tarde, Dayanara se vistió como toda una reina para conmemorar aquel día de 1993 en el que su vida cambiaba por completo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

“21 de Mayo 2023... 👑 ¡30 Años después! Mi bella amiga @larisamartinezsoprano 🎼 no permitió que una noche tan importante pasara desapercibida... dijo: ‘¡Tenemos que celebrarlo!’”, compartió Dayanara sobre la fiesta a la que no faltaron sus hijos Cristian y Ryan. “Y junto con su esposo @joshuabellmusic 🎻 Me dedicaron la noche más hermosa que pudiera imaginar... llena de Amor, Música, Risas, Comida 🇵🇷, ⚔️🍾”, agregó colmada de cariño.

La fiesta tuvo lugar en un rooftop, en donde los invitados podían observar las estrellas y deleitarse con la Dayanara Special, la bebida creada tres décadas atrás en honor a la festejada.

“Gracias por una noche inolvidable, gracias por invitar a tantas amistades que tanto quiero de Nueva York, de Puerto Rico y hasta amistades que no veía desde el bautismo de Cristian 2001 👶🏻”, agregó muy emocionada. “Gracias por los músicos que nos deleitaron con piezas hermosas y en especial a ti y Joshua por serenarnos 🎤🎻... No saben lo especial que nos hicieron sentir a Cristian, Ryan y a mí”, continuó para su amiga. “Gracias por abrir las puertas de tu hermoso hogar y hacernos sentir como en casa 🌺 ”.

El día que Dayanara Torres puso en alto a su tierra natal

El 21 de mayo de 1993, a las 9:56 de la noche, Dayanara Torres se convirtió en la ganadora del certamen Miss Universo. Desde aquel día, la entonces joven de 18 años inició una carrea que sigue vigente y que la ha colocado entre las favoritas del público.

El festejo de estos 30 años aún no concluye, pues el próximo domingo Dayanara viajará a su natal Toa Alta para festejar con sus compatriotas este triunfo que puso en alto su localidad y que llevó mucha alegría a todo Puerto Rico.

