La prueba de que Dayanara Torres y Marc Anthony son unos papás muy cool

Marc Anthony continúa con los festejos por la graduación universitaria de su hijo mayor con Dayanara Torres, en Nueva York. El pasado jueves, el cantante se dejó ver al lado de la que fuera su primera esposa, además de sus dos hijos; Cristian y Ryan. Este viernes, los festejos siguen para los graduados de la prestigiosa escuela de arte Parsons. Dayanara así como sus hijos, su madre, doña Luz Deglado, y el propio Marc Anthony, se dieron cita en el evento de graduación que réune a los estudiantes de todas las disciplinas que se imparten en dicho centro universitario.

Marc Anthony y Dayanara Torres en la graduación de su hijo mayor

La familia se trasladó al USTA Billie Jean King National Tennis Center, en Flushing, Nueva York, para el evento. Emocionado como nunca antes, Marc compartió en sus redes fotos y videos de este otro festejo universitario. “¡No podría estar más orgulloso! ¡Mis hermosos hijos! Felicidades Cristian, lo lograste!”, escribió Marc junto a un par de posts.

En el primero, Marc publicó un video en el que aparece de lo más sonriente y con la mejor actitud, celebrando junto a sus dos hijos, mientras estos posan de lo más divertidos. En otra foto, el intérprete de Vivir mi vida publicó una foto panorámica de los graduados.

Un mar de emociones para Dayanara Torres

Además de este simpático video de Marc mostrándose como el papá más cool, por su parte, Dayanara también compartió un video del traslado de su familia al centro donde se llevó a cabo la ceremonia.

Dayanara Torres con su madre y sus hijos

En el clip, Dayanara aparece junto a su madre y sus dos hijos debatiendo sobre Harry Potter; esto en un intento por calmar los nervios y el mar de emociones que estaba sintiendo al ver al mayor de sus hijos terminar sus estudios universitarios. Además de conversar sobre este tema, la reina de belleza puso algo de música de El Gran Combo de Puerto Rico para relajarse y disfrutar del momento, el cual seguro quedará por siempre en su corazón.

La presentadora también explicó que este momento era algo tan especial, que estaba conmovida por el hecho de que su padre, don José Torres, no estuviera presente para ver a uno de sus nietos graduándose de la universidad. “Se me aguan los ojos, no dejo de pensar en mi papá, don José y no tenerlo aquí cerquita de mi para ver esta bendición...”, confesó la modelo, quien perdió a su padre en 2017.

