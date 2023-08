Sandra Echeverría sobre su reconciliación con Leonardo de Lozanne: ‘No hay mucha esperanza’

A dos meses de haber anunciado su reconciliación, parece que entre Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne, las cosas no marchan muy bien. La propia actriz de María Félix, la doña dio a conocer que, a pesar de que decidieron volver a estar juntos por el bien de su hijo Andrés, la relación estaría pasando por momentos delicados que la han llevado a creer que “no hay mucha esperanza” en un futuro juntos.

Sandra Echeverría y Leonardo De Lozanne trataron de luchar por su matrimonio

“Más o menos, ahí vamos, todavía estamos viendo si eso va a funcionar o no, la verdad no hay mucha esperanza, ni modo”, dijo en una reciente entrevista para Ventaneando (TV Azteca). El matrimonio de 11 años se esforzó para volver y hacer que lo suyo funcionara, y aunque esto no resultó, Echeverría se dijo “tranquila”, pues lo intentaron. “Totalmente (se aplaude el esfuerzo), me quedo muy en paz, tranquila de saber que se dio todo, y estamos en eso. Todavía no es un ‘no’ definitivo, pero yo la verdad ya la veo complicada, saber que uno luchó hasta el final y que uno se quede sobre todo tranquilo y en paz”, agregó.

Ya para concluir la entrevista, la actriz aseguró que, sin importar que ocurra en el futuro, ambos están comprometidos con la crianza y el desarrollo de su hijo de siete años. “Mi hijo es el amor de mi vida, el regalo más grande que me ha dado alguien y me lo dio él, así es que bueno, trataremos de ser un buen equipo para él y ser los mejores papás”, finalizó.

Sandra Echeverría y Leonardo de Lozzanne con su hijo Andrés

En cuanto a Leonardo, este no ha hablado abiertamente sobre su matrimonio, sin embargo, en sus redes sociales se ha dejado ver en compañía de su hijo Andrés, así como de sus otros dos hijos mayores, Bruno y Alexis, fruto de su primer matrimonio con Marcela Cuevas. En su perfil de Instagram, el también presentador de televisión compartió una fotografía con los chicos, durante un partido de fútbol.

La reconciliación que no pudo ser

“La verdad es que ganó el amor, estamos juntos, bendito Dios, contentos. Cuando gana el amor, gana el amor”, explicaba la también cantante hace un par de meses, cuando anunció que ella y Leonardo estaban juntos de nuevo. Indicó, en ese entonces, que ambos se habían dado cuenta de que se seguían amando y que querían rescatar su matrimonio. “Pasó el tiempo y dijimos ‘¿qué estamos haciendo? Nos amamos’. Yo lo amo y él también a mí y creo que eso es lo más importante”, agregó.

A dos meses de esas declaraciones, parece que las cosas entre ellos no han podido ser. En noviembre del año pasado, Sandra reveló en el podcast de Señoras Punk que ella y el músico estaban distanciados, pues se dieron cuenta que sus vidas iban por caminos distintos. “De repente empezamos a ver que ya no hay empatía en ciertas cosas, que ya no hay apoyo en ciertas cosas, que de repente uno idealiza a la otra persona; quieres que sea de cierta forma y de repente no es y ya te frustra”, reveló.

