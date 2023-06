Sandra Echeverría confirma su reconciliación con Leonardo de Lozanne: ‘Ganó el amor’

A unos meses de haber revelado que estaban pasando por una separación matrimonial, parece que Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne han dejado todos los malentendidos en el pasado para enfocarse en su futuro. La actriz de María Félix, la doña confirmó su reconciliación con su aún esposo. Si bien hace unos días había dado pistas sobre esta nueva oportunidad que se estaban dando, ahora es un hecho y ambos no podrían estar más felices, al lado de su pequeño Andrés, de siete años.

©@sandraecheverriaoficial



Sandra Echeverría y Leonardo de Lozzanne con su hijo Andrés

“La verdad es que ganó el amor, estamos juntos, bendito Dios, contentos. Cuando gana el amor, gana el amor”, explicó la también cantante. Explicó que ambos se dieron cuenta que se seguían amando y que querían rescatar su matrimonio de 11 años y todo lo que habían construido. “Pasó el tiempo y dijimos ‘¿qué estamos haciendo? Nos amamos’. Yo lo amo y él también a mí y creo que eso es lo más importante”, agregó.

Con esta nueva ilusión en el corazón, ahora ambos están trabajando por hacer funcionar su relación, para que de esta forma puedan planear su vida juntos, justo como lo soñaron desde los primeros días de su relación. “Es cuestión de organizarnos y que los dos podamos planear un proyecto de vida juntos; que es realmente lo que siempre quisimos” contó la estrella de telenovelas.

©@sandraecheverriaoficial



Sandra Echeverría y Leonardo de Lozzanne

¿Por qué se separaron?

Fue en noviembre del año pasado, cuando Sandra Echeverría reveló en el podcast Señoras Punk que ella y su marido estaban atravesando por una separación, tras 11 años juntos y un hijo en común. “De repente empezamos a ver que ya no hay empatía en ciertas cosas, que ya no hay apoyo en ciertas cosas, que de repente uno idealiza a la otra persona; quieres que sea de cierta forma y de repente no es y ya te frustra”, reveló. “Hemos estado pasado por ese momento y ahorita estamos en una separación y justo por eso me he estado durmiendo con mi hijo”, reveló Sandra.

La actriz de 37 años compartió que su separación le duele aún más por el hecho de que ella pasó por lo mismo con sus padres, cuando era niña. “No ha sido fácil, yo vengo también de una familia de divorcio y yo siempre pensé que yo no quería eso para mis hijos, que yo no quería que ellos tuvieran que sufrir lo que yo sufrí, yo tenía 11 años cuando ellos se separaron y fue muy difícil”.

Tras siete meses en esta pausa en su relación y un profundo análisis, ambos acordaron darse otra oportunidad y ahora están felices como la gran familia que son, ¡felicidades!

