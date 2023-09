En otro de las rondas de preguntas, el jurado le preguntó que para ella cuál era el significado del éxito. Ante esto, Garrett respondió: “Creo que el éxito depende de cada persona. Una persona puede terminar una carrera y eso es el éxito para ellos. Otra puede tener un hijo, y eso es un gran logro. Cada persona se siente exitosa cuando cumple las metas que consideran importantes”.

“Para mí estar en este escenario y hablar de mi verdad, eso es el éxito, si me hubieran visto hace unos años yo era callada, insegura y tenía baja autoestima, pero ahora estoy aquí de pie, fuerte y segura de mí misma, Me amo a mí misma, me he perdonado, toda la pena se ha ido y eso para mí es el éxito”. La reina de belleza animó al público a amarse tal cual y cómo son, además de creer en ellos mismos.

Esta respuesta se ganó la ovación del público, dejando claro que Jane tiene todo lo necesario para triunfar.