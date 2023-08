Con fuertes imágenes, Bella Hadid se sincera sobre su batalla contra la enfermedad de Lyme

Bella Hadid lleva desde el 2012 luchando contra la enfermedad de Lyme, y en el proceso, la joven ha sido de lo más transparente. En julio pasado, se dio a conocer que había decidido hacer una pausa en su carrera debido a que se sometería a un nuevo tratamiento para combatir la enfermedad, la cual es ocasionada por la mordedura de una garrapata contaminada con la bacteria Borrelia burgdorferi. A unas semanas de que se diera a conocer el retiro momentáneo de Bella, ahora ha sido la propia modelo quien ha dado a sus seguidores una actualización más puntual sobre su estado de salud.

Bella Hadid dio a conocer cuál es su estado de salud actual y compartió unas imágenes de su proceso

A través de su perfil de Instagram, Bella compartió una serie de imágenes en la cual mostró a sus más de 59 millones de seguidores su lucha contra de la enfermedad de Lyme. En algunas de estas fotografías, Bella aparece recibiendo tratamiento médico, recostada en la cama de un hospital con sondas y aparatos conectados a su cuerpo, y en unas más, recibiendo los cuidados de sus enfermeras y en otras fotos, acompañada por su mascota Glizzy.

“La pequeña yo que sufrió estaría tan orgullosa de haberme hecho crecer por no renunciar a mí misma. Me siento profundamente agradecida con mi mamá por mantener todos mis registros médicos, estar a mi lado, nunca dejarme, protegerme, apoyarme, pero sobre todo, creer en mí a través de todo esto”, se lee al inicio de su conmovedor mensaje.

En este mensaje, Bella también habló de las emociones encontradas que ha vivido a lo largo de este proceso. “Vivir en este estado, empeorar con el tiempo y el trabajo mientras trataba de enorgullecerme a mí, a mi familia y a las personas que me apoyan, me había afectado de una manera que realmente no puedo explicar. Estar tan triste y enferma con la mayor cantidad de bendiciones/privilegios/oportunidades/amor a mi alrededor fue posiblemente la cosa más confusa de la historia”, expresó.

Bella Hadid

En medio de esa confesión sobre el mar de emociones por el que está atravesando, la menor de las hermanas Hadid, no quiso preocupar a sus seguidores y les dejó saber que estaba bien. “Una cosa que quiero expresarles a todos ustedes es que uno: estoy bien y no tienen que preocuparse, y dos: no cambiaría nada por nada del mundo. Si tuviera que pasar por todo esto nuevamente, para llegar aquí, a este momento exacto en el que estoy ahora, con todos ustedes, finalmente saludable, lo haría todo de nuevo. Me hizo quien soy hoy”, compartió.

Bella Hadid con su perrita

“El universo funciona de las maneras más dolorosas y hermosas, pero debo decir que si estás luchando, mejorará. Lo prometo: da un paso al costado, mantente fuerte, ten fe en tu camino, camina en tu verdad y las nubes comenzarán a despejarse”, expresó. “Tengo tanta gratitud y perspectiva sobre la vida, estos más de 100 días de Lyme, enfermedad crónica, tratamiento de coinfecciones, casi 15 años de sufrimiento invisible, todo valió la pena”, señaló.

Para terminar, la modelo agradeció a todas las personas que han estado al pendiente de su salud, entre amigos, familiares y todo un equipo de doctores y enfermeras que han cuidado de ella. Además de estos agradecimientos, Bella dijo que volverá al mundo de las pasarelas tan pronto se sienta mejor. “Regresaré cuando esté lista. Los extraño mucho a todos, los amo mucho a todos”, concluyó.

Bella no es la única celebridad que batalla con la enfermedad de Lyme. Justin Bieber, Alec Baldwin, Avril Lavigne, Thalía, entre otros famosos, viven con este padecimiento.

