¿Celos? Álex Hoyer opina sobre la interacción de Danna Paola con sus bailarines

Hace un par de semanas, Danna Paola se presentó en el escenario de los MTV MIAW 2024, en la Ciudad de México, dejando a todos boquiabiertos. Sin embargo, hubo un momento específico de su show que no pasó desapercibido para el público, y fue cuando besó a una de sus bailarinas. Algunos internautas se mostraron interesados en conocer la opinión del novio de la cantante, Álex Hoyer, sobre esta interacción, y finalmente él ha compartido lo que piensa al respecto y ha confesado si siente celos.

© Getty Images Danna Paola se presentó el 11 de julio en los MTV MIAW 2024, en la Ciudad de México.

En un encuentro con medios de comunicación en la capital mexicana, el cantante fue cuestionado sobre los efusivos gestos de su novia con sus bailarinas, y dijo entender perfectamente este tipo de actuación.

“Sí saben que el artista, es artista… y es parte del arte, Danna es una artista en toda la extensión de la palabra y ella se divierte mucho en el escenario, y creo que el amor, la igualdad en el amor para todos es algo que va muy, que está muy arraigado a su mensaje”, comentó Álex ante medios como Venga la Alegría (TV Azteca).

“Al final ella en el escenario es libre de hacer lo que ella quiera y si ella siente que en ese momento es darse un beso con su bailarina para expresar lo que ella está sintiendo, adelante”, dijo el intérprete, quien tiene una sólida relación de más años con la cantante de Sodio.

El mismo Álex se mostró abierto a la idea de expresarse sin inhibiciones durante sus propios conciertos. “Somos muy… somos artistas… ¿un beso de tres?, pues no estaría mal… creo que depende de cada quien, el escenario es un espacio donde el artista es libre, es ese espacio donde por fin puedes llegar a soltarte y ser quién eres”, opinó.

© Instagram @alexhoye Álex Hoyer dijo apoyar la forma en la que Danna hace sus shows.

Celos, pero ‘a lo sano’

En su encuentro con la prensa, Álex fue cuestionado sobre si es un hombre celoso en su relación con Danna, y si bien aseguró no serlo, consideró que los celos no son malos, siempre y cuando no caigan en lo tóxico. “No, no soy celoso, pero creo que no es parte de mi personalidad, o sea, al final nunca me he considerado una persona que siente celos, y obviamente lo normal, claro que hay que ser celoso con la pareja, a lo sano”, dijo.

En octubre del año pasado Danna y Álex y Danna celebraron su tercer aniversario de novios y, como era de esperarse, intercambiaron románticas dedicatorias en redes sociales. “El aniversario. Te amo infinito”, escribió la cantante en su Instagram al compartir una romántica foto junto a su novio. “Te amo Danna”, expresó él. “Cumplir sueños a tu lado, vivir cantando, verte brillar y disfrutar en el escenario me llena el alma, soy tu fan número uno. ¡Felicidades mi vida! No puedo estar más orgullosa de ti”, expresó días antes ella tras un concierto de Hoyer.