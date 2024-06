Danna Paola y su dura confesión: ‘Tenía miedo de unirme al club de los 27’

Danna Paola vive una nueva etapa en su faceta artística, en la que ha decidido llevar solo la primera parte del nombre que ha usado durante toda su carrera. Pero más allá de este aspecto, la cantante mexicana ha dado un giro mucho más personal a su música, lo cual sus fans han podido constatar en su más reciente álbum Childstar. Recientemente, la intérprete habló sobre el proceso que vivió para llegar al punto en el que se encuentra, y sorprendió al hacer una dura confesión del momento en el que tocó fondo.

©GettyImages



La cantante mexicana se sinceró sobre los duros momentos de su niñez.

Danna acudió como invitada al programa español La Resistencia (Movistar Plus+) y reveló que sus experiencias con la salud mental tuvieron un papel muy importante en la creación de Childstar. “El disco no tiene colaboraciones porque es una historia muy personal”, comentó al anfitrión David Broncano, y explicó que trabajó en este proyecto por casi cuatro años, “desde que terminé Élite (Netflix)hasta abril de este año”.

“He pasado muchas cosas a nivel personal y artístico, buenas y malas, pero más de las últimas”, admitió la también actriz. “Creo que toqué fondo en muchos momentos y situaciones de mi vida porque, al final, soy una childstar”, dijo, refiriéndose al hecho de que debutó en la televisión mexicana con apenas cuatro años, y desde entonces ha seguido activa.

©GettyImages



Danna Paola en una sesión de fotos de 2005.

“Un niño normal juega, va al colegio y hace amigos. A mí me tocó una experiencia distinta en la que, en este proceso de terapia, crecí con este rechazo hacia esta fama y esta manera de ser una niña estrella porque me sentía un bicho raro, la diferente y me hacían un poco de bullying”, compartió Danna, quien el próximo 23 de junio cumplirá 29 años. “Las pocas veces que fui a la escuela, porque me corrieron de un montón de colegios, me sentía un poco rechazada en ciertas cosas. Pero al final hacía lo que me gustaba: jugaba a actuar, a cantar”, continuó.

Su miedo a un destino fatal

Durante la charla, Danna admitió que hace apenas un par de años tuvo miedo de formar parte del llamado ‘Club de los 27’, aquel grupo de estrellas que murieron a temprana edad y en el auge de sus carreras. “Nadie me preparó para la fama y en algún momento de mi vida, que justo me pasó a los 27 años, tenía miedo de unirme al ‘Club de los 27’. Es muy duro, porque es como que empiezas este proceso hacia los 30 en los que te replanteas tu vida y no sabes qué decisión tomar ni hacia dónde ir”, reconoció.

Sin embargo, con el paso del tiempo, la cantante y actriz obtuvo valiosos aprendizajes que la ayudaron a seguir adelante. “Creo que es importante rodearte de buenas personas y de gente que, al final, no quiera sacar más de ti, sino que te ayude en este proceso y te saque hacia adelante”, agregó la artista, quien desde hace unos años mantiene una sólida relación amorosa con el también cantante Álex Hoyer.