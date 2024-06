¿Dejará México? Danna Paola revela si planea mudarse

Hace poco más de un mes, Danna Paola se vio envuelta en una polémica luego de participar en una dinámica de preguntas rápidas en la que, a la hora de elegir entre México y España, eligió a La Madre Patria. Después de que sus declaraciones escandalizaran a varios usuarios de redes sociales, la cantante asegura que no cambiaría a nuestro país por nada y se animó a enlistar las razones por las que la Ciudad de México, será siempre su hogar. Haciendo oídos sordos al alboroto que causó su declaración en redes, la cantante refrentó su cariño por la tierra que la vio nacer.

Como México no hay dos

Sincera, a su llegada a nuestro país, proveniente de Los Ángeles, Danna concedió una entrevista al programa Ventaneando en la que reconoció que no se mudaría: “He vivido todo el tiempo aquí”, señaló. Sobre el revuelo que causaron sus palabras en la entrevista de hace un mes, dijo: “Es parte del aprendizaje y la evolución, pero al final, para vivir, yo creo que no cambiaría por nada a la Ciudad de México, a mí me gusta mucho, tengo mi casa aquí, aquí tengo mi familia y cada vez está más bonito”, reconoció.

Como mexicana, Danna aprovechó para confesar cómo le gustaría que evolucionara México en los próximos años: “Yo la verdad sí espero un futuro mejor para este país y que se siga apoyando muchísimo, sobre todo, que haya más cultura”. En días pasados, la cantante ya le había confesado a la prensa que sus declaraciones en el extranjero no fueron malintencionadas: “Yo siempre he llevado mi país adelante a todos lados, con muchísimo orgullo, siempre he amado a mi país, que me quieran tirar hate sacándolo de contexto, la verdad es que ya no es mi problema”, reveló en entrevista con el programa De primera mano.

Tras su polémica, Danna le mostró su apoyo a Eiza González quien, durante la pasada edición de la MET Gala confesó que, en ocasiones, no siente de vuelta el mismo amor que le profesa a México. En ese sentido, la intérprete de Mala Fama aseguró que ella también se ha sentido así: “Soy mexicana, ¿cómo no voy a amar a mi país, soy la primera que cada vez que salgo de mi país, fue muy orgullosa de llevar a mi país a todos lados. Las redes sociales son muy tóxicas, uno hay que enfocarse en lo que le toca”.

Se blinda ante el hate

Sobre cómo hace para que los comentarios negativos no la afecten, Danna lo atribuyó a su joven inicio en esta carrera: “Es un la experiencia y los años que llevo en esto, pero al final no somos de palo, creo que sí son hirientes algunas cosas que uno lee, pero creo que hay cosas más importantes que me están llegando en mi carrera, con mi familia, en mi relación, tengo tantas cosas en qué enfocarme que en el odio de los demás, creo que ese es un reflejo”, dijo sobre sus detractores.