Danna Paola opina sobre los retoques estéticos: 'Quiero envejecer con mi cara'

Algo que caracteriza a Danna Paola, además de su talento, es su personalidad directa y transparente. La intérprete, que ahora usa solo la primera parte de su nombre, suele ser muy sincera al emitir sus opiniones sobre diversos temas. Recientemente, reflexionó sobre la belleza y reveló lo que piensa sobre los retoques estéticos.

© Instagram @danna Danna Paola ha compartido su postura respecto a los retoques estéticos.

La intérprete mexicana acudió como invitada al podcast A Solas Con… de Vicky Martín Berrocal y, entre otras cosas, habló de cómo la apariencia física tuvo un papel importante cuando crecía siendo una figura pública. Danna recordó su trabajo en Atrévete A Soñar, aquella telenovela de 2009 en la que interpretó a Patito. “Te tienes que ver fea y luego todo el tiempo estás con ese grillito diciéndote eres fea, aunque sea ficción te lo compras”, contó.

“Yo a toda costa trataba como de no verme fea, porque hasta yo misma como que empecé a tener este chip en mi cabeza que se empezó a sembrar de que importa muchísimo el físico”, continuó. “Creo que hay que hablar muy crudo de esto porque nos hacemos muy tontas y creemos que todo es perfecto y yo mi belleza interior. Pero todas estamos todo el tiempo juzgándonos frente al espejo y viendo a las demás a ver quién se ve mejor, quién tiene mejor cuerpo, quién tiene mejor cara, que si me inyecto los labios…”, expuso la intérprete de Sodio.

Video relacionado

Fue entonces cuando Danna ahondó en su postura respecto a los tratamientos con fines estéticos. “Yo estoy muy en contra, yo quiero envejecer con mi cara”, aseguró la cantante, quien el mes pasado cumplió 29 años. “Me da mucho miedo el rollo de los fillers (rellenos faciales)”, confesó.

Sin embargo, la también actriz matizó su opinión al respecto. “Por supuesto que no estoy en contra, no estoy en contra de los retoques, no estoy en contra de eso porque creo que al final es parte de donde nos movemos hoy en día…”, comentó. “Quieres reconocerte, quieres mirarte al espejo y saber que eres tú”, intervino la anfitriona. “Sí, me quiero reconocer, y creo que eso es algo muy válido igual con el cuerpo”, expresó la intérprete.

© Instagram @danna Danna acaba de celebrar su cumpleaños número 29.

¿Cómo ha abordado las críticas sobre su físico?

En el pasado, Danna ha sido blanco de comentarios hirientes y críticas negativas debido a los cambios en su figura pues, en opinión de algunos, ha llevado su delgadez a un extremo. Sin embargo, ella ha dejado claro que se siente cómoda con su cuerpo tal como es.

© Getty Images Danna ha asegurado sentirse bien con su figura.

“Hoy en día me siento más sexy que nunca. Me ha dejado de importar lo que opinan o lo que dicen o no dicen de mí. Estoy tan feliz conmigo, con mi vida, con mi proyecto, con mi cuerpo... Creo que es algo que tenemos que empoderar mucho más”, expresaba en 2022 en un encuentro con la prensa.

“He trabajado toda mi vida. Soy una mujer sana gracias a Dios. Tengo la posibilidad de trabajar, de levantarme todos los días, de hacer ejercicio, de cantar, de bailar... De levantarme todos los días a ser la artista que soy. Una persona que realmente tiene un problema no podría trabajar, con eso lo digo todo”, agregaba entonces, echando abajo todos los rumores que insinuaban un posible problema de salud.