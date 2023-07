Murió el cantante Tony Bennett, una de las máximas leyendas de la música

El legendario cantante estadounidenses Tony Bennett falleció este 21 de julio en Nueva York a los 96 años de edad, apenas dos semanas antes de celebrar su cumpleaños. La publicista Sylvia Weiner confirmó en un primer momento esta triste noticia a The Associated Press, y aunque no ha precisado detalles sobre las causas del deceso, es sabido que el intérprete sufría Alzheimer desde 2016, de hecho, debido esta enfermedad se retiró de los escenarios en 2021.

©GettyImages



Tony Bennett falleció este 21 de julio en Nueva York a los 96 años de edad

“Tony nos dejó hoy, pero el otro día todavía estaba cantando en su piano y su última canción fue Because of You, su primer éxito número 1”, expresa una publicación en su cuenta de Instagram, dejando entre ver que la música acompañó al cantante hasta el último momento. “Tony, gracias a ti tenemos tus canciones en nuestro corazón para siempre”, agrega el mensaje, el cual fue acompañado con un entrañable retrato en blanco y negro del artista en su juventud.

Fue en 2018 cuando Tony empezó a mostrar los primeros signos de la enfermedad, justamente mientras preparaba un nuevo álbum con Lady Gaga, con quien ya había lanzado antes un exitoso material discográfico. Según su tercera esposa, Susan Crow, la música fue una gran aliada para hacer frente a este padecimiento enfermedad degenerativa. “Ya no es el viejo Tony, aunque cuando canta sigue siendo él”, comentaba hace unos años.

Considerado el último de los grandes cantantes clásicos estadounidenses, Tony lanzó más de 70 álbumes, lo que le valió 19 premios Grammy, casi todos después de cumplir los 60 años. Gracias a su talento descomunal y a su carisma innegable, se ganó el cariño y la admiración no solo del público, sino también de una larga lista de artistas desde: Frank Sinatra hasta Lady Gaga.

©GettyImages



Se ganó el cariño de muchos artistas, entre ellos Lady Gaga.

A Bennet, apodado ‘el galán de la música’, le sobreviven su esposa, Susan, 40 años menor que él, y sus dos hijos varones, Danny y Dae Bennett, y sus dos hijas Johanna Bennett y Antonia Bennett. Además de 9 nietos.

Una carrera plagada de éxitos

Tony inició su carrera en la música en 1936, cuando apenas tenía 10 años. Su gran debut fue una actuación ante el alcalde de Nueva York, y desde entonces, su talento le fue abriendo puertas: En 1952 lanzó su primer trabajo discográfico. Y aunque fue una figura constante en la música estadounidense, fue en la primera década de los 2000 cuando su música tuvo nuevos alcances gracias a los duetos que hizo con estrellas como Lady Gaga, Amy Winehouse, Elton John, Alejandro Sanz, Gloria Estefan o Vicente Fernández, entre otros.

En 2014 grabó el disco Cheek to Cheek de la mano de Lady Gaga, el cual estaba compuesto por temas clásicos. El éxito fue rotundo, pues se posicionó en el número 1 de las listas de ventas de Estados Unidos, además de que rebasó el millón de copias vendidas en todo el mundo y obtuvo un Grammy al Mejor Álbum de Pop Tradicional.

©GettyImages



Tony fue considerado el último de los grandes cantantes clásicos estadounidenses

Vídeo Relacionado: Bad Bunny, decidido a 'proteger' su vida privada Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.